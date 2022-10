Nadie lo vio venir: el gigante que entró en la pelea por Daniel Ruiz

Es el momento más feliz en la carrera de Daniel Ruiz, con mucha ventaja: los medios internacionales hablan de él, acaba de ser convocado a un microciclo con la Selección Colombia de mayores y está a punto de ser papá. Mucho, peor mucho para procesar con apenas 21 años de edad...

Y es que verse en la lista de jugadores que serán observados directamente por el técnico Néstor Lorenzo parecía ya la noticia de la jornada para él, solo que le faltaba todavía 'el premio gordo'.



Confirmando las informaciones que circularon tras el partido de ida de la Copa Betplay, que Millonarios perdió por 1-0 contra Atlético Junior, las cuales hacían referencia a ojeadores del Manchester City observándolo en Barranquilla, apareció otro gigante en la puja.



Se trata nada menos que del FC Barcelona, club que, según el diario español Sport, lo tiene en carpeta y lo está mirando con atención.



"El club blaugrana tiene informes positivos sobre el futbolista de 21 años y le sigue desde hace tiempo. No es el único equipo que se ha interesado por la joven promesa del país 'cafetero', puesto que emisarios del Manchester City y del Benfica estuvieron presentes en la ida de la final de la Copa BetPlay Dimayor 2022", dijo el medio.



La proyección, la media distancia, el pase, la claridad del juego del bogotano son cartas muy fuertes para ponerse en el radar de equipos tan poderosos como los que se mencionan.



"Daniel Ruiz finalizó la temporada pasada con 45 partidos a sus espaldas, habiéndose perdido únicamente tres encuentros. Su balance fue extraordinario: ocho goles y once asistencias", registra Sport.



¿Cuándo, según esas cuentas, vendrían por él? "Sus registros que no han pasado inadvertidos y que bien le pueden valer un traspaso a un grande de Europa el próximo verano, tras una temporada más fogueándose en Colombia", explicó la fuente.



¡Y pensaste, Daniel Ruiz, que ya tenías un buen día! La gran joya de Millonarios se cotiza día a día. Ahora, si el club le ayuda y a esos buenos presagios le suma títulos, no habrá cuerpo que aguante tanta felicidad.