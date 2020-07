Las 'novias' de James: ¿Qué hay de cierto? ¿Cuál conviene? ¿Cuál no?

James busca equipo y ya lo hace sin guardar apariencias, de frente al sol, ofreciéndose sin preocuparse de quién dirá qué sobre cada cosa que opine.





Esa es la razón por la cual habla más de lo habitual, responde entrevistas, filtra posibles intereses, se pone en la vitrina.



Otra discusión será realmente quién lo quiere, quién puede pagarlo y quién responderá a sus expectativas, que pasan por tener protagonismo, continuidad, recuperar primero la confianza y después el fútbol que el mundo le conoce.



En las últimas horas se habló de cuatro equipos interesados en él, que o se repiten desde el último mes hasta este punto, o se suman a una puja que en honor a la verdad, todavía no parece salir del escritorio del agente Jorge Mendes.



Manchester United y Atlético de Madrid son rumores que van y vienen. Wolverhampton y Everton han ido perdiendo fuerza y ahora aparecen Inter y Milán en la aparente disputa y se suman dos inesperados: Benfica y PSG. ¿Cuál es el chiste de cada uno? Vamos por partes…



Manchester United: para bailar se necesitan dos



Es ideal por capacidad financiera para un salario de 8 millones de euros al año, como el que tiene James en Real Madrid, por prestigio, por vitrina, porque hoy, con Pogba, Rashford, Matic, Martial, Maguire y Bruno parece destinado a brillar. Parece.



Es más, un estudio estadístico predecía recientemene que el zurdo marcaría más goles si jugara en Manchester United (entre 6 y 7 si aproximadamente si jugara el 100% de los minutos en liga).



Pero se sabe que no es del gusto de Solksjaer, quien preferiría gastar ese dinero en jugadores más polifuncionales y jóvenes, tal como el explicaron a FUTBOLRED fuentes consultadas en Inglaterra. No es la primera vez que Mendes usa sus buenos contactos en Old Trafford para poner a sonar jugadores.



Atlético de Madrid: ¿interés perdido?



Hay que decir que esta vez, contrario a lo que pasó hace un año, cuando los directivos reconocieron un interés, nadie habla públicamente de James en Atlético de Madrid. ¿Lo harán en privado? No se sabe, pero no hay señales que así lo indiquen.



Periodistas en España dicen que el Atlético “no se rinde”, que ofrecería préstamo con opción de compra obligatoria –lo que no suena en Real Madrid-, que deliberadamente espera a diciembre para negociar sin el Florentino Pérez en el medio, pero solo si el zurdo acepta bajar su salario… y al fin, el rumor se ha ido enfriando.



Atlético es la definición misma de sacrificio, de marca incesante, de meter y correr, justo lo que a James le critican que le falta. Y aparte no salió Correa y el fútbol pasa más por el vértigo en los costados que por un engache, un foco de elaboración. Es la única opción de no organizar mudanza de Madrid, su lugar en el mundo… pero no se ve fácil. ¿Qué dice el modelo estadístico? Qué más allá de repuntar levemente en su valor en el mercado, no brillaría mucho más. Son datos… hay que darlos…



Wolverhampton y Everton, todo muy lejos



Se habló de Nuno Espíritu Santo y de Carlo Ancelotti como puntos de contacto para ir a la Premier, aunque no sea al United. Pero ambos, muy cercanos a Mendes, son solo empleador y los clubes no muestran interés en el cucuteño.



No les dice nada que, según aquel estudio predictivo tan citado, el zurdo destacaría tanto en Everton como en Wolverhampton, que en este último sería más vertical y haría más centros, y en el segundo sería más sacrificado en ataque. Nada. Ancelotti ya públicamente lo descartó y de Wolves ni siquiera pasó del rumor. Una pena porque este último sí que requiere un mediapunta rápido y preciso para su fútbol alegre y aparte está en zona europea…



Opción Italia



Aparece entonces en el panorama una alternativa que desde siempre ha sido ideal para el fútbol pensado y sorprendente del colombiano, pero que nunca ha pasado de interés de la prensa… y de Mendes.



Dicen los rumores que lo quieren Inter y Milán, pero vamos a ver:



Inter debe decidir si sigue Antonio Conte, a quien queiren cobrarle al eliminación en Champions y el irregular regreso tras la pausa por la pandemia. Eso marcaría la política de fichajes.



Después, se trata de una nómina con el puesto muy cubierto nada menos que Eriksen. No le debe hacer ninguna gracia el rumor de la llegada del colombiano. Además están otros nombres rendidores y sacrificados como Candreva, Gagliardini,hasta Vecino y B. Valero. Y si hablamos de salarios, el propio danés, Lukaku, incluso Godín, son jugadores costosos, por no mencionar a Conte, uno de los mejor pagados del Calcio.



Un poco así es el tema en el Milán, donde, en cambio, sí hay buenos resultados que respaldan a Pioli. Pero volvemos al punto: el mediocentro es Rebic y la realidad es que rinde y mucho. Además, faltan más hombres en marca que en ataque, la verdad. Y luego está la masa salarial, que no es sencilla , con Donarumma, Ibrahimovic o el mismo Theo Hernández cobrando sueltos de estelares.



¿En serio PSG o Benfica?



Los últimos candidatos en aparecer sí que parecen ‘obra y gracia’ de Mendes y sus contactos. En Francia se rumora que Leonardo, director deportivo de PSG, ha tenido varias charlas con el super agente por James… aunque también puede ser por algún otro. Se dice que el precio del Madrid es muy razonable y, ahora que tienen dinamita en ataque con Mbappe, Neymar e Icardi (ya no Cavani), sienten que les falta un enlace. Puede ser.



Pero PSG camina por el borde del fair play financiero y no puede pagar salarios elevados (con sus estrellas tiene el cupo completo), aparte su entrenador Tuchel, de escuela alemana, no es muy dado a la elaboración. Sería como garantizarse ganar siempre, juegue o no, porque en Francia no hay rivalidad y volver a una liga que lo vio brillar y lo impulsó… pero justamente por eso, puede ser también un retroceso.



Y lo del Benfica sí que es más complejo, pues salvo la nacionalidad que comparte con Mendes, tiene todo en contra: El zurdo tiene pasad en el archirrival, Porto, es carísimo para el medio y básicamente impagable para el club, que sí vendió a Joao Felix por una millonada, pero tras la pandemia no tiene ahorros.