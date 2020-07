Estos serían los 4 equipos que quieren a James: ninguno es de España

Pues no será por falta de ofertas que James Rodríguez tenga que quedarse un año más en Real Madrid... al menos desde la perspectiva de la prensa en España. "¡Media Europa lo queire!", dicen.

Según las últimas versiones, habría al menos cuatro equipos interesados en los servicios del zurdo, tras las claras señales de que su ciclo en el equipo campeón de LaLiga está terminado.



Según el programa 'El chiringuito de jugones', los interesados serían: Inter y Milán de Italia, Manchester United de Inglaterra y Benfica de Portugal.

Dice la versión que Real Madrid lo dejaría salir de inmediato si alguno de los candidatos llega con 32 millones de euros. El tema es cuál de los candidatos asumiría su salario.



Pero hay que ir por partes en casa versión. Según Josep Pedrerol, conductor del programa español, a James le gusta más la Premier League, pero por lo que ha podido saber FUTBOLRED con periodistas en Inglaterra, la situación es idéntica a la de hace un mes: no se habla del jugador porque no es del gusto del técnico Solksjaer, quien apuesta por refuerzos en otras posiciones, ya que tiene al eficiente Bruno Fernandes o incluso a Pogba para el medio campo, y además el club prefiere talentos más jóvenes, como Sancho.



Lo de Portugal es menos probable aun y parece que solo las buenas relaciones del agente Jorge Mendes fueran el contacto: difícilmente apostaría por una estrella del Porto y aparte no tendría como asumir una ficha tan cara como la del colombiano.



Quedarían las opciones de Italia, una Liga tal vez más conveniente para el fútbol del zurdo, pero con al constante de lo problemas económicos para asumir salarios tan altos. Todo partiría de una rebaja por parte del jugador. Y después, otras consideraciones: Inter de Milán está pendiente de decidir la continuidad de Antonio Conte y de ahí se desprenderán todas las decisiones. Si se va Lautaro Martínez habrá dinero, pero los últimos resultados deportivos limitan mucho la idea de fichar jugadores costosos. Habría que ver...

​

Para el Milán la crisis económica también es una limitante, sumando que ya Ibrahimovic es una inversión grande para el medio local. Pero además el de Pioli es un equipo muy estructurado, con mucho talento joven que busca oportunidad, y no se ve que pudiera garantizar la continuidad que busca el colombiano. Los resultados tras la pausa por la pandemia respaldarían cualquier petición del DT, que está a punto de entrar a la Europa League, pero habría que ver si prioriza a un jugador de 29 años que ademas necesitaría tiempo de adaptación.