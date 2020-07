¿De repente se disparó valor de James? Hablan de 'ofertón' del United

Una de esas versiones extrañas, atípicas, tal vez en exceso optimistas, anda recorriendo los portales del mundo del fútbol: insisten en la posible llegada de James Rodríguez con el Manchester United, pero esta vez por una cifra millonaria.

Ver al zurdo vestido de rojo en Inglaterra no es precisamente una noticia, pues ya hace un par de meses se habla del tema, pero una revalorización, justo cuando viene de una gris celebración del título de Real Madrid en España, firmando, según sus propias palabras, la peor temporada de su carrera, eso sí que es una novedad.



La historia la publica este lunes el Daily Star, que asegura que en Old Trafford podrían ofrecer una cifra que hasta ahora no estaba contemplada: ¡50 millones de euros!



Se trataría, sin duda, de una opción que duraría 5 segundos en el escritorio de Florentino Pérez, pues según Transfermarket apenas alcanza los 32 millones de euros actualmente y, según la prensa española, el club 'merengue' estaría contento con recaudar 25 millones, teniendo en cuenta que es un jugador que solo tiene un año más de contrato.



Una cantidad como la que sugieren en Inglaterra era, más o menos, lo que costaba el colombiano hace un año, cuando tenía mejores registros que los actuales en Bayern Múnich. Habría sido, también según rumores, lo que esperaba ofrecer el Atlético de Madrid en 2019 por el mediocampista, una operación que no resultó por la goleada 7-3 en Estados Unidos.



La especulación sobre el futuro de James está a la orden del día, más después de los claros mensajes de Zinedine Zidane, quien ha dejado claro que sus días en Real Madrid ya terminaron.