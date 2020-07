'James encajaría en un equipo inglés o italiano, cualquiera grande'

La opinión ya es unánime y lo saben los directos involucrados: James Rodríguez no puede ni debe seguir en Real Madrid.

Quien se ha sumado a esa causa en las últimas horas es el técnico Jorge Luis Pinto, quien a su llegada a Madrid, en el vuelo humanitrario que llevó a varios deportistas colombianos a Europa, habló de la situación de su compatriota.



El nuevo entrenador de Emiratos Árabes, en declaraciones citadas por la agencia EFE, explicó que ya no hay 'feeling' entre el club y el jugador: "Ya vio que las cosas en el Real Madrid no van y mi consejo es que es mejor que busque otro equipo donde pueda jugar y prepararse bien para la eliminatoria mundialista. James encajaría bien en cualquier equipo inglés o italiano, en cualquiera de los grandes".



"Por supuesto que le recomendaría irse. El ambiente no es el mejor para él y también necesita tener recompensas. ¿Si le falte algo? Puede ser. Pero pienso que su etapa ya la quemó en el Real Madrid", añadió el técnico colombiano que ha llegado más lejos con una selección en un Mundial de fútbol (Costa Rica, cuartos de final, Brasil 2014).



Pinto comparte la sensación de frustración de los colombianos al ver el rol de segunda que se le adjudicó al colombiano en el cierre de la temporada que acabó con el título número 34 de Real Madrid en España y espera también que venga una oferta acorde con sus características.



El entrenador se declaró ilusionado por su participación en la eliminatoria de Asia, una circunstancia totalmente nueva para él, quien había dicho en el pasado que no había ido a otro continente a dirigir por la dificultad del idioma, principalmente. En Emiratos Árabes espera emular su exitosas experiencias previas como seleccionador.