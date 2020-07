Consejo de Modric para llevar la suplencia: 'Acepté y me arremangué'

Hoy la situación de Luka Modric es de felicidad total: es campeón con Real Madrid, fue clave en el reinicio de LaLiga y aportó siempre que el técnico Zinedine Zidane. Pero no fue siempre igual en la temporada pues también estuvo relegado a la suplencia.

¿Cómo llevó esa situación, cuando a sus 34 años la inactividad puede pasar una costosa factura? Una parte la hizo el DT y otra la resolvió él con su actitud.



"Zidane ha confirmado su clase, y no solo el fútbol, que es fantástico. Zidane una vez más demostró ser una persona superior. Creó de una manera reconocible un gran ambiente dentro y alrededor del equipo. Da tranquilidad, es muy correcto en su acercamiento al jugador. Siempre hay quienes no juegan tanto como les gustaría, no están contentos y eso tiene sentido. Pero el enfoque del entrenador ha contribuido a que todos se sientan parte del equipo y acepten su estado actual", dijo el croata, en entrevista con el periódico croata Sportske Novosti.



Hasta ahí el papel del DT. Después el subcampeón del mundo hizo lo suyo: "Le dije lo que me estaba preocupando. No es un problema si no me veo en primer plano, pero quería saber si ese estado era coyuntural o de más largo plazo. Entrené bien, y lo que jugué, sin falsa modestia, fue bueno. No fue reconocido en los medios, pero sabía que era así. Quería saber si el entrenador lo ve así o no, si algo ha cambiado, porque al final lo más importante es lo que piensa el jefe", dijo. Lo que piensa el jefe... aunque no todos estén de acuerdo...



¿Y qué era eso? "Zidane me dijo que estaba muy satisfecho con mi trabajo, mi enfoque y que debería continuar así. No tenía dudas sobre mis habilidades, solo me dijo honestamente que en ese momento tenía una visión diferente de lo que era mejor para el equipo. Acepté esa actitud y me arremangué. Todavía estaba lleno de motivación y deseo de imponerme".



Modric reconoció que no todos llevan bien el rol de suplente pero que igual "en el vestuario, todos son buenos tipos, no hay nadie que cree problemas por sus propios motivos, no hay unas supuestas "manzanas podridas".



La era post Cristiano



Un punto que suscitó polémica en España fue la alusión de Modrid a Cristiano Ronaldo: "No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte", explicó.



La posta la tomaría Benzema, quien ahora es el centro del ataque: "Estoy feliz por Karim, ahora todos finalmente se han dado cuenta de lo que los jugadores hemos sabido durante mucho tiempo".



Modric concluyó que, aunque su contrato se vence en 2021, no descarta retirarse en Real Madrid, aunque reconoce que un centrocampista con su edad lo tiene difícil para mantenerse mucho tiempo en tan alta exigencia.