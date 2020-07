¡Con razón no pierde la sonrisa! Increíble ingreso de James sin jugar

¡Paren de sufrir! No hay razones para preocuparse por el estado emocional de James Rodríguez, por su escaso protagonismo en el Real Madrid campeón de España, por lo poco que se sabe de su vida personal... ¡Está divinamente!

Basta revisar el dato estadístico que reveló el diario Marca de España sobre los ingresos del futbolista, aun firmando, según sus propias palabras, la peor temporada de su carrera.



El medio hizo cálculo de los 8 millones de euros que percibe en salario, lo cruzó con las 38 fechas de LaLiga, apuntó los 419 minutos que jugó y encontró la verdad: James factura 19.094 euros por cada minuto que está en el club, independientemente de si está en la tribuna, fuera de la convocatoria.



Mal contados son unos 80 millones de pesos colombianos. Nada mal para no salir en las fotos tanto como quisiera.



Vale decir que eso es bueno y malo: claramente a quién no le gustaría facturar semejantes cantidades, pero, dadas las circunstancias, ante la necesidad de encontrar un club atractivo en lo económico y lo deportivo, ese detalle podría ser un obstáculo insalvable.



En las actuales condiciones, no son muchos los equipo que se pueden dar el lujo de pagar tanto, menos por un jugador sin continuidad. Y los pocos que pueden no son interesantes: China, Arabia y demás quieren y pueden, pero no seducen. El tema es que Real Madrid está desesperado por salir de él y eso supone una negociación muy difícil... como la de Bale, para no ir muy lejos.