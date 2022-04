Primera voz en contra de Luis Díaz en Liverpool: 'no es gran fichaje'

Ni Luis Díaz es 'monedita de oro'. Aunque la constante desde su llegada a Liverpool, hace solo tres meses, han sido las felicitaciones y los elogios, se ah escuchado finalmente una voz disonante.

Se trata de una leyenda de Liverpool, John Barnes, quien habla del colombiano sin ánimo de minimizar su esfuerzo sino en una comparación con otros talentos en el mercado de fichajes.



Para el exjugador, Díaz no puede ser considerado la bomba de enero que muchos aseguran que es: "Ese (el fichaje de Díaz) no es un gran fichaje de enero, si fuera el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás estarían detrás de él y tampoco costó mucho dinero", dijo en charla con el diario The Mirror. En su opinión, la puja que protagonizaron Tottenham y West Ham con el club inglés no está a la altura de un fichaje de gran impacto.



De hecho, según él, se trata de un gran mérito del técnico más que otra cosa: "es un fichaje de Jürgen Klopp porque sabe que puede integrarlo en un equipo y tener el éxito que tiene ahora".



Su argumento lo apoya en lo que ocurrió con las otras figuras: "Muy parecido a cuando vino Salah o cuando vino Mane, cuando no hubo un gran clamor por ellos y por mucho que se hayan convertido en los jugadores que son hoy, eso tiene que ver con Klopp, quien pudo identificar la plantilla de jugador que quiere. Díaz no haría esto en el Manchester City, no lo haría en Real Madrid. Salah se adapta a nuestra forma de jugar, así que si él siente que puede dejar el Liverpool y tener el mismo impacto en el Real Madrid, no creas que lo hará".



El diario Liverpool Echo califica su llegada de una manera distinta: "después de comenzar su vida en Anfield de una manera que nadie podría haber imaginado, los fanáticos de los mejores clubes de la Premier League pueden preguntarse por qué Díaz no era desde antes interés para su club, dado que se ha adaptado tan bien a la vida en Inglaterra. El jugador de 25 años se ubicó en los tres delanteros del Liverpool cuando fue seleccionado por Klopp y ha sido un soplo de aire fresco con su carrera directa y su determinación, dando dolores de cabeza a los laterales derechos en la Premier League", explicó.



Lo cierto es que no fue un d}fichaje menor, pues costó 45 millones de euros (más 15 millones potenciales en variables que pronto se cumplirán) y ya ha aumentado su cotización en el mercado. Puede que al comienzo no fuera una gran novedad, pero el tiempo le está dando el lugar que sus condiciones merecen.