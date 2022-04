¿Díaz en tridente por Champions? Klopp analiza semifinal vs Villarreal

Liverpool está en alerta roja. Así vive, para ser exactos. Cada salida al campo es una final y así lo viven todos, empezando por Luis Díaz.

El rival de turno es Villarreal, este miércoles (2:00 p.m.) por la semifinal de la Champions League, un cruce que no es para confiarse, según advirtió el técnico Jürgen Klopp.



"Hicimos un análisis adecuado. Antes tenía mucho respeto por Emery y Villarreal, pero los miraba bien y... ¡wow! Impresionante. Es un gerente obsesionado con los detalles. Diferentes formas de presionar y reaccionar a diferentes resultados. Un entrenador de clase mundial haciendo un trabajo increíble", dijo.



"Necesitamos un ambiente similar y una gran actuación. Necesito estar en la cima del juego, también los muchachos, eso está bien. Si una semifinal en esta competencia fuera fácil, algo estaría realmente mal. No puedo esperar por eso, para ser honesto", añadió, sin dar detalles sobre la alineación que utilizará o sobre la presencia de Luis Díaz como inicialista en el tridente de ataque, después de haber sido suplente en el derbi contra Everton.



No siempre será un derroche de ataque y eso lo saben todos en Anfield: "Hay momentos en los que vamos a sufrir y eso lo sé. No hace falta que nos pongamos nerviosos pero también podemos hacerlos sufrir. Trabajaremos con nuestro resultado y pelearemos contra Villarreal porque lo es todo".



Sobre el duelo pasado con este mismo oponente por la semifinal de la Europa League, Klopp explicó: "Hace tiempo que no pienso en esa final de EL. Dije esa noche que volveríamos sin saberlo, pero desde ese momento pensé que volveríamos más fuertes. Y lo hicimos. Era el juego No.64 de esa temporada, una temporada dura, no podemos compararlo ahora".



Hoy no importan la Premier o la FA Cup, solo la Champions: "No tenemos que hablar de otras competiciones hoy porque nuestro enfoque está en Villarreal y las semifinales; es especial Es una locura, un juego enorme. Tantos entrenadores/jugadores trabajan duro toda su vida y no hay posibilidad de estar cerca de esto. Hay que cuidarlo y disfrutarlo", concluyó.