Otro gran día en la oficina: Díaz suma elogios por derbi en Inglaterra

Luis Díaz llegó a su primer derbi en Inglaterra con la misión de siempre, que no es otra que reactivar el ataque por la banda izquierda, darle muchos líos al rival y por esa vía abrir espacio para que otros atacantes aparezcan. ¡Misión cumplida!

El colombiano se reportó con una curiosa asistencia, pues fue una pirueta suya la que obligó al rebote de Pickford y quedó luego plácidamente para la resolución de Origi, en un triunfo de Liverpool por 2-0 contra Everton, que hace que haya vida y pelea por el título de la Premier League. Un punto separa a los de Klopp del Manchester City de Guardiola. Gracias por amar así la competencia... a ambos.



Lo cierto es que sí ganó el favorito contra un oponente que hoy está en zona de descenso, pero el resultado no se compadece con todas las dificultades que se presentaron en Anfield, allí donde otra vez fue Díaz la llave que abrió la puerta de la victoria.



El diario Liverpool Echo calificó con 7 puntos al colombiano, de quien escribió: "Causó problemas al Everton con su disposición a atacar a los defensores, particularmente a Coleman. Volea acrobática inadvertidamente configurada como asistencia". Solo Robertson y Origi, autores de los tantos, superar con 8 puntos al guajiro.



¿Golpe de suerte?



Justamente sobre esa jugada, en la que intenta una chilena, esto dijo Gerard Aston en el minuto a minuto del diario The Guardian: "¿Es una hipérbole salvaje pensar que Díaz quiso dar esa asistencia? Se ve y juega como un campeón y ese toque para controlar el balón en la banda cambió todo el estado de ánimo: decía: 'Somos mejores que ellos, hagamos esto'".



Aquí ya están hablando de la jugada que se repitió en distintos programas de análisis, esa en la que recibe un cambio de frente y la duerme casi de rabona, ante el desconcierto de su marcador. "Habría dicho que no hay posibilidad, si no hubiera producido ya uno de los mejores primeros toques que he visto. Los jugadores modernos son terriblemente buenos, por lo que no me sorprendería si lo dijera en serio".



El colombiano tuvo un remate a puerta pero en The Guardian se quedaron con el lujo: "Ha estado espectacularmente bien desde que entró... Díaz mata el pase cruzado de Alexander-Arnold con un primer toque increíble, una especie de rabona voladora, luego pasa a Coleman y apuñala un tiro cruzado que es bloqueado por Pickford. Ese primer toque fue escandaloso. Estaba en el aire, su pie derecho envolvía su pie izquierdo y lo amortiguaba con el costado del pie.



Finalmente, en el diario The Sun, se escribió sobre el juego del colombiano: "Luis Díaz ha marcado una verdadera diferencia en el juego del Liverpool... Ha impresionado más en diez minutos que Mane en una hora".



Así describieron la asistencia casi sin culpa para el gol de Origi: "Un córner le fue medio despejado a Henderson por la derecha, y lo recortó hacia Díaz en el segundo palo. La espectacular patada aérea de Díaz se fue directamente al suelo,, pero rebotó perfectamente para que Origi cabeceara a la red desde cuatro metros". Sí, para ellos es asistencia, no un golpe de suerte.