Llegó Díaz y se abrió la victoria: Liverpool gana derbi y pelea título

Una lección: mientras más bravo parezca el partido, mejor para utilizar a Luis Díaz. Nadie discutirá jamás el manejo de Klopp de su fantástica nómina pero ahora sabe que con el colombiano tiene la llave para abrir la puerta del triunfo.

El guajiro llegó a un partido durísimo, enredadísimo aunque Everton esté peleando el descenso, y con él llegaron los goles que no pudieron lograrse en un primer tiempo cortado e interrumpido. Liverpool acabó imponiéndose 2-0 en el derbi y sigue a un punto del Manchester City, pero cuánto le costó esta vez.



Y es que en el inicio lo primero era la supervivencia y eso lo hacía impecable Everton en los primeros 15 minutos: apretaban desde Richarlison a los centrales para desconectarlos y desde Gordon y Gray sacando del circuito a los veloces y precisos Robertson y Alexander-Arnold. Así, eran pocas las pelotas que iban a Salah, Mané y Jota, los que eligió Klopp para el tridente esta vez.



Hasta los 21 minutos tardó el primer remate franco a puerta, intento de Mané que se fue apenas elevado. Justo castigo recibió Gordon con la amarilla por tirarse en el área roja y seguían maniatados los locales, atrapados en la trampa azul.

Pero apostaba a la paciencia Liverpool está la paciencia, esa que tuvo para ir inclinando la cancha hacia la derecha, abriendo espacio pero sin llegar a rematar a manos de Pickford, todo un mérito para el plan de Lampard. Tan repetido fue todo que el momento más intenso del primer tiempo fue el agarrón que se armó por una falta de Doucuoré a Fabinho, todo coletilla de una falta de solidaridad cuando Richarlison estaba en el suelo. Sí, nada para perder la cabeza.



Eso sí, lo que no faltaba era exigencia física, se jugaba muy a ritmo Premier, Gordon metía un carrerón que asustaba pero tampoco tenía gran precisión y así, sin claridad, ¡a echar mano del banquillo de lujo y sí, de Luis Fernando Díaz Marulanda!



Llegaba el colombiano a los 60 minutos al derbi, su primero en Inglaterra, su momento para encontrar atajos hasta la puerta azul y fue como un toque mágico porque a los 62 se juntaron Salah y Robertson por la otra banda para vencer, por fin a Pickford. Un lujo del colombiano en un cambio de frente arrancó suspiros en la fiel hinchada en Anfield.



Gray a los 71 estuvo a punto de hacer un golazo pero pegó afuera, para suerte de Alisson Becker, y entonces se hizo la luz en el dueño de casa: Díaz intentó una chilena que no salió pero el rebote complicó a Pickford, quien dejó el rebote para que Origi entrara y castigara. Bien por el atento atacante, mejor por el colombiano que asistió casi sin querer.



Se esforzó Everton por evitar una derrota que lo tiene ya en la zona roja del descenso (ganó Burnley) y muy complicado para defender la categoría. Pero no es culpa de un Liverpool que sabe hacer lo suyo... especialmente cuando Díaz está en la cancha.