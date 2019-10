La lesión que sacó a James de Champions sería un golpe en el peroné

La ausencia de James Rodríguez en la convocatoria de Real Madrid para el duelo de este martes contra Brujas por Champions League tendría una explicación médica.

Según el diario Marca de España, el problema del colombiano sería un golpe en el peroné, que habría sufrido en el partido contra Sevilla (triunfo 0-1).



"El colombiano arrastra un problema desde el pasado 22 de septiembre, cuando sufrió en Sevilla un golpe en la cabeza del peroné que le está impidiendo estar al cien por cien.A James se le ha acumulado líquido en esa zona afectada y Zinedine Zidane ha decidido no correr riesgos y frenarlo ahora para que se recupere completamente", explicó dicho medio.



Se dice que no sería una lesión de gravedad pero que sí exige mucho reposo.



Según la versión, la decisión de no estar en el duelo de Champions, en el que Real Madrid necesita recuperarse de una goleada 3-0 contra PSG en el inicio del grupo A, se tomó en conjunto entre el jugador y el entrenador.



Llama la atención, sin embargo, que no haya reporte oficial de Real Madrid, como suele ocurrir en todos los casos de novedades médicas, incluso tratándose de las grandes estrellas de la plantilla.

La ausencia de Bale y James fue la noticia en la jornada previa a esta segunda fecha de grupos de la Champions y el propio DT francés lamentó que tenga que tomar estas decisiones, pues necesariamente tiene que reducir el número a 18 convocados, aunque tenga una plantilla mucho más amplia.



Si finalmente se confirma que ha sido un golpe lo que ha sacado al colombiano de la convocatoria de Zidane, resultará inevitable que se pierda una nueva jornada de amistosos con la Selección Colombia, como se dijo este mismo lunes.