¿Está James lesionado? Versiones encontradas llegan desde Madrid

¿La ausencia de James Rodríguez en la convocatoria de Real Madrid para Champions League es culpa de una nueva lesión? Las versiones que llegan desde España no son unánimes, pero sí habría un problema físico que habría marcado la decisión de Zinedine Zidane.



La versión de una posible lesión proviene del diario AS de España: "El técnico francés dejó fuera de la convocatoria al galés para darle descanso, mientras que la ausencia del colombiano fue por motivos físicos. Según ha podido saber As, un traumatismo ha sido la razón por la que el mediapunta no ha entrado en la convocatoria", asegura.



Y envía un mensaje de tranquilidad: "La dolencia no reviste mayor gravedad, pero Zidane no ha visto necesario arriesgar y ha preferido actuar con precaución. La muestra de que la lesión no tiene mucha importancia está en que James se ha podido ejercitar este lunes casi con total normalidad junto al resto de compañeros".



Llama la atención, precisamente, que si hubiera tenido una dificultad física que motivara su ausencia de un partido de Champions, en el que el Madrid necesita su talento para ganar por amplio margen pues viene de goleada 3-0 contra PSG, no habría razón para someterlo a una práctica intensa como fue la de este lunes. Si realmente fuera algo físico, en un partido que ni siquiera tendrá el desgaste de un viaje, lo primero habría sido protegerlo de un posible choque, lo que en la tarde de este lunes no ocurrió.



La versión del diario AS asegura que una señal de que estaba en los planes del DT es que tuvo suficiente descanso: "James tan sólo había disputado 13 minutos en el derbi del pasado sábado, y todo parecía indicar que iba a ser titular este martes, en la segunda jornada de la Champions. Sin embargo, este contratiempo físico le ha alejado de esa posibilidad. De todos modos, el propio James confía en estar a tope para el partido del próximo sábado contra el Granada".

La versión de la decisión técnica

En contraste con la versión citada, el diario Marca, también de Madrid, asegura que la ausencia de James es una decisión técnica, al titular: "Zidane descarta a Bale y a James". No menciona lesiones en ningún caso.



"Cerrar las listas para cada partido se ha convertido en un dolor de cabeza para un Zidane que no lo oculta. En cada encuentro son ocho los jugadores de campo que no tienen cabida entre los 18. Partiendo de que Asensio, lesionado de larga duración es uno de ellos, quedan siete, donde se incluyen lógicamente los lesionados. Ahora mismo sólo Mendy acompaña a Marco en la enfermería, así que seis futbolistas sanos se quedan fuera del duelo contra el Brujas". Entre ellos, obviamente, estaría James.



Dicho diario recuerda que también fueron marginados el belga Odriozola, Rodrygo, Brahim, y Mariano, "cuatro jugadores que acostumbran a ser descartados" y que Rodrygo volvió al Castilla.



En ese mismo sentido, el diario Mundo Deportivo afirma: "Una lista en la que han entrado Isco y Marcelo, pero en la que no están James y Bale. Sin duda, las ausencias de estos dos últimos es una sorpresa, especialmente la del galés que parecía fijo para Zidane". Tampoco menciona problemas físicos del colombiano.



¿La explicación de la ausencia de James este martes contra Brujas es un problema físico que obliga a ser precavidos? A esta altura solo Zidane, quien no dijo ni una palabra sobre el tema en la rueda de prensa obligatoria de la Champions, y el propio futbolista conocen la respuesta.