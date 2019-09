La 'molestia' de Zidane que explicaría la ausencia de James y Bale

Real Madrid jugará este martes contra Brujas en el Santiago Bernabéu por Champions League y no contará con James Rodríguez ni Gareth Bale. El colombiano no fue tenido en cuenta por Zinedine Zidane para este partido y, en la mañana, habría dado una explicación que lo diría.



En rueda de prensa, el francés dijo la 'molestia' que tenía por la convocatoria. Zidane explicó que hay jugadores que están bien y que le molesta no convocarlos por ese sentido.

"Cuando uno no está convocado es jodido, en el sentido que entrenas y quieres estar", dijo Zidane. Además, complementó, "Creo que el plan con él (Ibrahim) es el mismo que con todos. Tienen que estar preparados, sé que este momento no es el de más adelante. Ya está bien y teniendo 25 jugadores... es lo que más me molesta, tener gente fuera de la lista, que se queden en casa aunque estén bien... no puedo decir nada. Decirles que insistan en entrenar porque voy a contar con todos", comentó.



En el lugar del colombiano, entró Isco quien ya se recuperó. Marcelo es otro futbolista que hará parte de la convocatoria y buscará mantener el buen nivel.



Hasta el momento, no se ha comunicado que James esté lesionado ni con molestias físicas, por lo que la decisión de la ausencia habría sido técnica por parte de Zidane.



Sin embargo, también comentó por qué Sergio Ramos no tendrá descanso. "No es que no tenga recambio porque puede jugar otro pero Sergio es nuestro líder, nuestro capitán, yo no lo veo nunca fuera de aquí. Es verdad que de vez en cuando necesita un poco de descanso pero no, ahora no".