¿Qué pasó? Zidane no convocó a dos figuras del Real, entre ellas James

James Rodríguez está fuera de la convocatoria del Real Madrid para el partido de este martes contra Brujas por la Champions League. Zinedine Zidane dio el regreso de Isco, por lo que el colombiano no estará.



Sin embargo, no solamente James salió de esta convocatoria. Bale, titular y principal en el ataque, no está en la lista del francés para el juego, que será a las 11:55 a.m. hora de Colombia.

El colombiano solamente tuvo 15 minutos en el derbi madrileño que quedó igualado sin goles en el Wanda Metropolitano. Empiezan a volver los futbolistas lesionados y parece que James pierde su lugar, hasta en las convocatorias.

Hasta el momento, James Rodríguez no se ha comunicado como lesionado o con molestias físicas, por lo que Zidane habría tomado la decisión por carácter técnico.



"Creo que el plan con él (Ibrahim) es el mismo que con todos. Tiene que estar preparado, sé que este momento no es el de más adelante. Ya está bien y teniendo 25 jugadores... es lo que más me molesta, tener gente fuera de la lista, que se queden en casa... no puedo decir nada. Decirle que insista en entrenar porque voy a contar con todos", dijo el DT.