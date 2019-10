¿Qué pierde Real Madrid sin James de cara al duelo de Champions?

James Rodríguez no fue convocado por el Real Madrid para el duelo de este martes, contra Brujas, por la Champions League.

La decisión causó sorpresa en España, donde primero se interpretó como una decisión técnica y luego se rumoró que sería un problema físico. Ninguna de las dos teorías fue confirmada por el técnico Zinedine Zidane.







Lo cierto es que James venía de ser titular, de manera consecutiva, contra Levante, PSG y Sevilla. Contra Osasuna jugó 8 minutos, y se sospechó que se trataba de darle descanso pensando en el derbi, pero repitió suplencia y apenas jugó 14 minutos. Y se pensaba que, de nuevo, había una estrategia para usarlo contra Brujas, un rival en el papel débil del grupo A, ante el cual habría que ganar con suficiencia en el Santiago Bernabéu pues la necesidad es cuadrar las cuentas tras la goleada 3-0 contra PSG. El colombiano lo verá en la tribuna...



Y eso es lo que más llama la atención: ¿por qué no usar a James, sus pases filtrados, su nueva versión de sacrificio en marca, sin renunciar a la precisión de su zurda?



Real Madrid pierde sin el colombiano un socio ideal para el discutido Eden Hazard, obligado a brillar frente a su exigente público y para Karim Benzema, con quien se entiende a la perfección no de ahora sino desde hace años. Como se ha visto, Lucas Vázquez no tiene esa sensibilidad en el pase y probablemente tampoco Vinicius ni Jovic, ambos con más intención de hacer la jugada personal que de asociarse.



Y en el medio campo, resigna el Madrid un jugador sacrificado, que ha evolucionado mucho en la tarea de marca y que cuando tuvo que reemplazar a Modric lo hizo con suficiencia. En su reemplazo estará Isco, de la preferencia del DT desde siempre pero cuyo estado físico, volviendo de una para de prácticamente un mes, es un misterio. ¿Por qué no llevar a James como su sustituto natural y preferir a un Valverde, mucho más de marca contra un Brujas que no debería ser tan exigente como un Atlético en la medular? Casi que la única explicación posible sería la lesión. De otro modo sería una decisión simplemente incomprensible.



James no estará y el Madrid extrañará, además de su pase, su cobro de pelota quieta y su media distancia. Ojalá en el Bernabéu nadie tenga que lamentarlo...