Nuevamente James no estaría en los amistosos de la Selección Colombia

James Rodríguez está obsesionado con el Real Madrid. Quiere triunfar en su segundo ciclo en el equipo español y no quiere dejar detalles al azar para adaptarse al trabajo de Zinedine Zidane. No importa que este martes no esté entre los concentrados al juego de Champions League frente al Brujas en el Santiago Bernabéu, el colombiano solo quiere consolidarse y convencer a su entrenador en el club merengue.

Es así como este lunes, el programa ‘El Chiringuito’, con su periodista Edu Aguirre, reveló que nuevamente James no estaría con la Selección Colombia para los amistosos de la fecha Fifa de octubre contra Chile y Argelia, pues prefiere quedarse en Madrid trabajando para estar en su mejor forma y demostrar compromiso con el equipo español.

Según el programa, James ya habló con Carlos Queiroz para que no lo convoque para los próximos amistosos de Colombia y llegaron a un acuerdo. El entrenador de la Selección le habría respaldado en su decisión, diciéndole que “no tiene nada que demostrar en Colombia” y por eso no lo llamaría.



Esa misma decisión la tomaron James y Queiroz en los amistosos de septiembre, en los que la Trico0lor enfrentó a Brasil y Venezuela.