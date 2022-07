¿No está caída la negociación con Borja? Presidente de River confesó

No son para nada tranquilos los días para River Plate. No solo porque la economía en el país ha hecho de las suyas para acabar con un fichaje inminente y el deseo de Marcelo Gallardo de contar con Miguel Ángel Borja en sus filas después de tener todo listo para que el cordobés se convirtiera en el reemplazo de Julián Álvarez, sino por la eliminación de la Copa Conmebol Libertadores.

Un club como River Plate quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores al perder en el José Amalfitani, cancha de Vélez Sarsfield por la mínima diferencia y en el Monumental de Núñez empataron sin goles. Po el marcador global, los riverplatenses se despidieron de la cita internacional. A su vez, sufren con la salida de Julián Álvarez, quien ya fue presentado como fichaje del Manchester City, y los dirigidos por Marcelo Gallardo no han podido encontrar todavía al reemplazo del internacional argentino.

Esa eliminación de River Plate en los octavos de fina trajo varias consecuencias al elenco ‘Millonario’, entre ello, el adiós a la ilusión de poder fichar a Luis Alberto Suárez. El uruguayo tenía ganas de trabajar con Marcelo Gallardo, pero una vez se consumió esa prematura salida en dicha fase de la Copa Conmebol Libertadores, Suárez mantuvo que ese factor de no competir en competencia internacional era la razón principal de no llegar a Argentina.

Uno de los candidatos para reemplazar a Julián Álvarez se cayó como lo es Luis Suárez por el factor competitivo, mientras que el otro, como Miguel Ángel Borja parece diluirse por temas económicos, en especial por la coyuntura que vive Argentina. Así las cosas, la prensa local le preguntó al presidente, Jorge Brito por el cordobés como nuevo fichaje. TyC Sports entrevistó a Brito y esto respondió.

Como se esperaba, Jorge Brito mantuvo que de momento no hay nada certero en las negociaciones y que no se han reactivado. No ha habido nuevos contactos con Miguel Ángel Borja, jugador que le dijo al Junior de Barranquilla que no quiere seguir y el club le busca salida. Además, el presidente dijo para TyC Sports que el fichaje, ‘nunca estuvo hecho ni estuvo caído, como se dice’.

Con un mercado de fichajes que se cierra, no queda mucho tiempo para traer a otro delantero que logre reemplazar a Julián Álvarez. Le preguntaron por otras opciones, ‘naturalmente en la medida que no avance lo de Borja estamos viendo en paralelo otras alternativas’.

Además, confirmó que nunca estuvieron tan cerca de concretar el fichaje de Miguel Ángel Borja por el gran salario que demanda uno de los jugadores de mayor ganancia en el Fútbol Profesional Colombiano, ‘el salario del jugador, la cotización del dólar y cuestiones que tienen que ver con quienes tienen los derechos económicos del jugador. Todo es complejizó el pase’. Así las cosas, Palmeiras y Junior de Barranquilla también tienen mucho que ver todavía en el avance de las negociaciones.

A su vez, explicó el tema del incremento del precio del dólar en Argentina, otro problema para traer a Miguel Ángel Borja, ‘el jugador hace la cuenta en dólares y uno tiene que darle el doble de pesos para cubrir la brecha cambiaria. O sea, tiene que pagar 50% más de pesos a lo que debía pagar hace 25 días a un jugador del exterior’.