Ni Miguel Borja ni Luis Suárez: querer y no poder, el dolor de River

Iba a ser el mercado más ruidoso en años: Luis Suárez, Miguel Borja y una larga lista de refuerzos estaban a solo una firma de ponerse la camiseta de River Plate, pero de un soplo todo quedó en nada.

Pero vino la crisis económica en Argentina, la devaluación del peso argentino y la imposibilidad de cumplir con obligaciones en dólares y los negocios, que estaban prácticamente hechos, se desarmaron sin más.



Ya había confirmado FUTBOLRED que Miguel Borja no llegaría precisamente por esa falta de garantías para los pagos y que seguiría en Atlético Junior, pero ahora es Luis Suárez quien admite que también lo querían pero que, por cuenta de la eliminación de Copa Libertadores, en definitiva no llegará.



“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, admitió el uruguayo en charla con Ovación.



“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, añadió, sobre el otro posible destino que llegó a tener.



Lo cierto es que sin Copa y sin estabilidad económica en Argentina, lo que pudo ser finalmente no será.