Si Borja no va a River, ¿vuelve a Junior? Habría otro club interesado

La operación en la que River Plate pretendía contratar al delantero Miguel Ángel Borja está prácticamente caída, o por lo menos muy complicada de cerrarse, debido a problemas bancarios en Argentina.



Aunque River tiene esperanzas de moverse rápido y fichar al delantero del Junior de Barranquilla, sabe que tiene hasta este jueves 7 de julio para cerrar la negociación, pues esa es la fecha en la que la Liga Profesional Argentina cerrará el libro de pases.



Ante la posibilidad de que Borja no vaya a River, surge la pregunta en Barranquilla: ¿el goleador se queda en Junior para este semestre? En la mesa del clan Char, dueña del tiburón, no hay una oferta oficial de otro equipo para quedarse con Miguel Ángel.



Sin embargo, desde México se asegura que Cruz Azul estaría interesado en el delantero cafetero, aunque no había enviado ningún tipo de oferta porque entendía que River iba en firme por el jugador y no quería interferir, conociendo que además era el sueño de Borja jugar en el club argentino.



Esa reserva que mantuvo el club mexicano cambiaría en las próximas horas: Cruz Azul estaría dispuesto a formalizar una oferta cercana a los 6,5 millones de dólares que ofreció River a Junior y a Palmeiras, aunque tendría la ventaja de consignar de inmediato el dinero, sin problemas de taza de cambios ni trabas bancarias.



¿Llegará dicha oferta?