James, otra vez muy sincero: La crítica que le hace al fútbol actual

James Rodríguez sigue hablando y compartiendo sus pensamientos y sentimientos sobre el fútbol actual. Esta vez lo hizo en The Locker Room, el programa de entrevistas que tiene Río Ferdinand.

Allí, James habló e hizo una crítica al fútbol actual, en el que se dejó a un lado la calidad de hombres que antes eran denominados como el '10' del equipo y ahora se busca más que tengan habilidades físicas.

“El fútbol ahora es muy monótono. Es todo 4-4-2, 4-3-3 y el fútbol es correr y correr. Ahora son pocos los jugadores que los sorprendan a uno: como Messi, Neymar. Para mí, el fútbol debe ser lindo. Jugar con un propósito y saber a qué jugar. Debes jugarlo bien y hacerlo fácil, que eso es muy complicado", dijo.

El colombiano contó cómo es que poco a poco se han ido perdiendo este tipo de jugadores y como se nota desde la formación de los niños.

“Hay muchos niños que no quieren ser '10' porque el fútbol ha creado eso. Ahora los niños no quieren ser '10' porque no los hay en lo profesional. Los pocos que hay, los técnicos los ponen a un lado porque solo quieren jugadores rápidos que corran y centren. Es duro que no quieran ser '10' porque es poco útil. Hace 15 o 20 años todos querían ser un '10'", expresó.

Y él se considera uno de esos, aunque también le ha tocado modernizarse y aprender a jugar en otras posiciones. Por eso él cuenta cuáles son las características que debe tener un jugador que se destaque en esa posición.

“El 10 debe tener siempre ojos atrás, el control del equipo, debe saber dónde están parados sus compañeros, debe crear jugadas, hacer goles, hacer jugar a los compañeros. A mí me gusta crear y hacer goles. Dar espectáculo", señaló.

James continúa en el Real Madrid, pero una vez más contó que lo hizo ante la imposibilidad de dejar el club tras volver del Bayern y no poder ir a otro club. Justamente, los dos esquemas que Zidane más utiliza son el 4-3-3 y el 4-4-2, por lo que claramente James tiene pocas posibilidades de jugar.