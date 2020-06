Estaban demorados: revelan molestia en Real Madrid por dichos de James

Ya parecía raro que en España no hubiera levantado ampolla la reciente declaración de James... No importa sobre qué, si al final cada vez que concede una entrevista se arma un alboroto porque sí y porque no.

El colombiano le confesó al portal GolCaracol que hace un año, cuando regresó de la cesión en Bayern Múnich, quiso irse porque sabía que no iba a contar, pero el equipo no lo permitió: "Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó. Yo realmente quería que la gente del Madrid se quedara con la imagen que dejé antes de irme al Bayern, porque sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo", dijo en ese momento.



Pues según el diario Marca de España, en el Madrid la declaración cayó de lo peor: "ha molestado en el club y en el vestuario su última aparición pública, en la que reivindicaba un traspaso al Atlético que, siempre según su versión, frustró la cúpula del club", dijo el medio.



En el análisis de la situación del zurdo y del galés GAreth Bale (a este último lo juzgan también con dureza), resalta el medio que en su regreso a la titular "Lento, fuera de tono, impreciso, en ningún momento dejó entrever la enorme calidad de su zurda", todo lo cual, en rigor, es cierto. "Tras defraudar en Donosti, ante el Mallorca se quedó inédito", añade. Pero no, lo que se cobra hoy es lo que dice, más allá de lo que hace.



"Gareth Bale y James Rodríguez no terminan de engancharse al carrusel con el que el galo quiere ganar LaLiga. Lo ha intentado el técnico, que ha dado oportunidades a ambos. Pero la desconexión del galés y el colombiano parece evidente. Lo que no hace sino dar la razón a ZZ, al que no hubiera importado que ambos hubieran salido del club cuando arrancó la temporada, hace ya casi un año", añadió el diario español.



Bueno, en una cosa sí están de acuerdo el colombiano y sus críticos: hace un año todos sabían lo que pasaría en este temporada para el olvido... no deberían entonces sentirse tan sorprendidos.