¡Siguen hablando! Zidane responde a la suplencia y palabras de James

En el inicio de esta semana, James Rodríguez tuvo mucha más trascendencia luego de ser titular contra la Real Sociedad y posteriormente, hablar con Gol Caracol sobre su presente como suplente del Real Madrid y develar varias verdades sobre lo que ha sido esta temporada en su vida.

Este miércoles, en rueda de prensa, a Zinedine Zidane le preguntaron por estas declaraciones de James y el entrenador no vaciló en responder sobre la situación del colombiano en ese club.

“No te voy a explicar nada. Yo soy el entrenador y al final estamos todos aquí. James es un jugador como todos y sé que él quiere jugar más, como todos, es normal. Son decisiones. Yo intentó hacer las cosas como entrenador del Real Madrid, pero no tiene que ver nada con eso porque un día es James, otro día es Gareth, otro día es Isco. Vosotros siempre sacais uno. Al final, esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos porque cada uno aporta su granito de arena y lo más importante es eso. No me voy a meter en lo que quereis, que es sacar portadas", dijo Zidane.

Zidane respondió las declaraciones de James, esto dijo el DT.



“Yo no me voy a meter en lo que sacan las portadas” @JFCadavid @stevenarce @riosgonzalezp @titopuccettic @VictorRomero155 pic.twitter.com/dORtFQiBTS — Juan Camilo Cortés (@ChortoFut) June 24, 2020

Con estas palabras, Zidane cierra el tema James y su titularidad con el Real Madrid, sin embargo, al colombiano aún le quedan como mínimo siete partidos más para sumar minutos, ya sea como titular o entrenando desde el banco.