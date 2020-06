Ramos apunta a todos los criticones con explosivas declaraciones

Real Madrid ganó 2-0 contra Mallorca y, luego del partido, quien tomó la vocería fue Sergio Ramos, capitán del equipo y anotador de uno de los dos goles.

El defensa y referente del merengue respondió sin titubeos a la polémica generada por las decisiones arbitrales por las que los han criticado en los últimos partidos, incluso en este.

"Todo el ruido que se genera es porque estamos líderes, cuando no lo éramos no se hablaba tanto. Los árbitros y el VAR a veces te benefician y otras te perjudican pero no creo que tomen ninguna decisión predeterminada. Hay que rebajar el ruido porque parece que le tenemos que dar las gracias por ser líderes y no, si lo somos es por lo bien que hemos vuelto físicamente, que no se hagan películas", dijo Ramos en Movistar+.

Sobre el partido contra Mallorca, Ramos señaló que el Real Madrid fue “más eficaz que brillante, queda reflejado en el resultado. El equipo ha notado el cansancio acumulado de paridos cada tres días y que no hay tiempo para la recuperación".

Sobre los aspectos futbolísticos que deben mejorar el capitán explicó que deben "saber matar los partidos, tener un poco más la posesión y robar en campo contrario", lo que explicó facilitaría regular "el esfuerzo y tener menos cansancio".

Finalmente, con la enjundia que lo caracteriza, Ramos habló del buen momento para mantenerse en la cabeza de la tabla y quedarse con la Liga.



“Vamos a ir a muerte a por el título. Liga del coronavirus solo va a haber una y vamos a por ella. Nadie nos ha regalado nada y el objetivo es ganarla", sentenció.