¡Check! Cumple Real Madrid, sin James, frente a Mallorca y sigue líder

Real Madrid superó sin mayores apuros al Mallorca para firmar un pleno de victorias en su regreso a LaLiga y afirmarse en el liderato, ante el acecho del FC Barcelona.





No tendría esta vez a James, quien venía de ser titular contra Real Sociedad, aunque sin mayor lucimiento. En el turno de rotaciones entrarían esta vez Bale y Vinicius, regresaría Hazard y saldría para el descanso Kroos… aunque al final fue necesario utilizar al alemán. No al colombiano.



Y se tomaba su tiempo el Madrid, con algún susto de Kubo (el cedido en Mallorca justamente por el club ‘merengue’), pero no pasaría mucho sin hacer sentir todo el poderío.



Lo intentaría Hazard como asistente a los 15 minutos, pero Vinicus pecó por falta de confianza en la definición… un lunar conocido.



Entonces, la calma. A los 18 minutos partió todo de los pies de Modric, quien recuperó la pelota y la llevó arriba, con la agilidad suficiente para amenazar a su marcador con un remate que no fue, porque a tiempo vio picar a Vinicius Jr por izquierda y le abrió el pase: la picaría el brasileño para celebrar el primer tanto local.



Tuvo el segundo Vinicuis en un carrerón que sorprendió a todos y cuando de nuevo quiso ponerla por encima del protero, el travesaño le negó la celebració. Y quiso también Hazard a los 26 cuando dio media vuelta y soltó un bombazo apenas abierto.



No hubo cambios para el segundo tiempo y Real Madrid salió de nuevo esperando, sin arriesgar más de la cuenta.



Intentaría Benzema a los 51 por primera vez en el juego y a los 55 un tiro libre inmejorable acabó en el lucimiento de Sergio Ramos, el capitán, el que no quiere perderse ningún duelo, obsesivo con el título de Liga: impecable cobro, justo para sueprar la barrera y colarse en la esquina derecha del arco que no iba a defender Reina. GOLAZO.



Llegaría a los 60 un colombiano al campo: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en Mallorca. Madrid daría paso a Kroos, Isco y Asensio y ya James no tenía ilusión de pisar la cancha del Alfredo Di Stefano. Debutaría con 15 años Luka Romero y marcaría récord del más joven de LaLiga.



La ventaja era suficiente y el local no se desgastaría ni correría riesgos. Dos golazos serían suficientes para asegurar el liderato y poner en lista de espera al FC Barcelona. Misión cumplida para los de Zidane, de nuevo sin echar de menos el talento del zurdo número 16.