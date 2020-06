Un misterio resuelto: 'James hubiera preferido ir al Atlético Madrid'

James Rodríguez 'la había dejado rebotando' cuando admitía, en entrevista con GolCaracol, que hace un año tuvo una oferta y quiso irse del Real Madrid.

"Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó. Yo realmente quería que la gente del Madrid se quedara con la imagen que dejé antes de irme al Bayern, porque sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico", dijo el zurdo.



Y atizó: "Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español.

Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo".



Pues ese otro equipo era, como se sospechaba, Atlético de Madrid. Así lo confirmó su padrastro, Juan Carlos Restrepo, en declaraciones a Marca Colombia: "James hubiera preferido ir a Atlético Madrid en caso de una transferencia. Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también. Se siente cómodo en España, a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país".



​Restrepo intentó explicarse por qué el Madrid bloqueó la salida: "La negociación estuvo allí, puede ser que el partido amistoso de verano haya influido. Pero al final, el Real, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial".



​El padrastro de James confirmó que también hubo interés de Everton y el propio jugador admitió que hubo una oferta de China, que él mismo descartó. Efectivamente, el nombre del colombiano genera mucho interés en el mercado, ahora solo falta que acomoden los astros para que finalmente aparezca, o bien una nueva oferta dl Atlético, o alguna otra, idealmente en España, según las declaraciones de su entorno.