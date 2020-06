ExPF del West Ham habla de James, Sánchez y su cita con el Valle

La Liga Vallecaucana de Fútbol, en asocio con el Instituto para la Formación del Deporte ‘IFDES’ y la Universidad San Buenaventura de Cali, organizan el Congreso internacional benéfico de fútbol de forma virtual, en busca de recoger fondos para los formadores del departamento que se han visto afectados a raíz de la pandemia.



El certamen tendrá este sábado su segunda etapa, pero continuará el 4 de julio y el miércoles 1 de julio. Uno de los grandes ponentes será el preparador físico español Félix Cao, quien trabajó recientemente con el West Ham, de Inglaterra, en el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini y al lado de uno de sus maestros, José Cabello.



Cao, con apenas 37 años, es uno de los profesionales más adelantados en el tema del acondicionamiento físico. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de una universidad del norte de Galicia, en Pontevedra. Estuvo dos años en el Celta de Vigo, hizo varias capacitaciones en la Real Federación Española de Fútbol, especialmente en recuperación de lesiones, un máster en Madrid y otro en su ciudad con grandes de la preparación física que hoy trabajan en todo el mundo.



También en el Pontevedra, de Segunda B, luego se fue al Wuhan Zall, de la segunda división de China, y pasó luego durante cuatro años temporadas al Hebei China Fortune, de la Superliga China, donde laboró con Manuel Pellegrini, con jugadores como Javier Masherano y Ezequiel Lavezzi.



Sobre la disertación que hará para un amplio auditorio en Colombia, señaló que “vamos a hablar sobre el control de la carga, en ese sentido es un contenido que está muy relacionado con todo este momento que estamos viviendo, casi se antoja de vital importancia tener un buen control para poder estar en óptimas condiciones y ver cuáles son los jugadores mejor preparados y que mejor han recuperado con esta situación de la pandemia, con partidos casi cada tres días. En ese sentido es importante control eso y con procesos de recuperación encontrar los dos puntos clave para los equipos que están reanudando las ligas en Europa. También cómo este aspecto influye en la última parte de recuperación, cuando el jugador está acabando su proceso en solitario y se empieza a integrar en el grupo, sobre todo con lesiones de media o larga duración. Esa última fase es muy importante para que se adapte al ritmo de entrenamientos del equipo y lograr después que un jugador lesionado sea dado de alta, puede lograr el alta deportiva y el alta competitiva, estando disponible en las mejores condiciones posibles”.



Sobre su vinculación desde 2016 con un técnico de las campanillas con Manuel Pellegrini afirmó que “es un aprendizaje constante con él, es una carrera con una larga experiencia, de eso muy pocos entrenadores durante 20 o 25 años que lleva Manuel trabajando en la alta competencia élite es la primera vez que lo han censado fue esta última aventura, por muchas circunstancias, también algunas de ellas externas. Que haya de manera continuada trabajar en tantos grandes clubes y logrado tantos objetivos hablan de su capacidad y en ese sentido para mí es un lujo trabajar con un profesional de su nivel y con ese grado de exigencia que maneja”.



Acerca de Carlos Sánchez, el volante de la Selección Colombia que estuvo dos temporadas en el West Ham, sostuvo que “Carlos llegó al final de la pretemporada pasada con una trayectoria envidiable, a nivel internacional con la Selección y en todos los clubes, lo conocíamos personalmente de toda su carrera, no hay nada qué hablar de él en cuanto a clubes y lo que ha demostrado en las ligas europeas. Llegó con un rol muy definido, teníamos muchas esperanzas depositadas en él, comenzó muy bien la temporada, pero después tuvo la mala suerte de esa lesión de ligamento cruzado anterior y la verdad que se recuperó en un tiempo, no voy a decir récord ni milagroso, porque si lo ves trabajar a diario te das cuenta que fue por todo el esfuerzo que le dedicó. La peleó muy duro para poder estar disponible con la Selección, se incorporó, acortó los plazos y pudo jugar el último mes de competición varios partidos para intentarlo. Después en esta temporada los que han trabajado con Manuel saben que han tenido sus oportunidades, él entró en esas rotaciones, compartía puesto con una de las estrellas emergentes del fútbol inglés, Declan Rice, que debutó con la Selección nacional y tiene ofertas para salir. De él solo puedo hablar auténticas maravillas, acaba ahora contrato, en una semana queda libre y esperemos a ver cuál es el siguiente capítulo de su libro”.



Como español que es, se refirió también al momento de James Rodríguez en Real Madrid: “Le he seguido, al final es un club y un contexto que personalmente no conozco, no sé las cuestiones que rodean un poco la situación de este jugador y del club de manera específica, pero sí que es cierto que no venía con ese tipo de problemas desde atrás y que este año le han penalizado. En un club en el que la exigencia es tan grande y en la que hay tan buenos jugadores con los que estás compitiendo por un puesto, no estar en óptimas condiciones o tener esas pequeñas lesiones que minimizan tu rendimiento, no te permite competir en igualdad de condiciones con tus compañeros. Eso es un poco lo que yo creo que no le ha permitido a él tener esa continuidad, de manera específica las lesiones que ha sufrido; ya lo demás se me escapa”.



Haciendo la comparación entre los regresos del fútbol en Alemania y España dijo que “en la Bundesliga se está viendo más incidencia relacionada con cuestiones que ya se esperaban, en este caso a nivel tendinoso y muscular, pero en cuanto a número las primeras fechas, en la tercera o cuarta jornadas en la Bundesliga estas lesiones se dispararon. En España no están muy lejos, pero quizás se ve un poco menos en cuanto a lesiones concretas relacionadas con el tendón, se están viendo más del tipo muscular Era de esperar un poco por la situación de encierro que han vivido todos los futbolistas, entrenando en un contexto totalmente distinto a lo que se realiza normalmente en entrenamiento y competición, también relacionado con el corto periodo de preparación que han tenido para afrontar un periodo de tan alta densidad competitiva, porque prácticamente están jugando cada dos o tres días”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces