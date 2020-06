‘Sabíamos que no importaba el rival, tocaba ganar’: Pedro Sarmiento

Sobre la marcha, Pedro Sarmiento tuvo que trabajar para potenciar al Independiente Medellín y pasar de un equipo irregular a ser sólido y con la confianza necesaria que le significó conseguir la cuarta estrella y nada menos que frente al rival de toda la vida como Nacional.



En diálogo con FUTBOLRED, Sarmiento valoró ese trabajo y el convencimiento que tuvo el equipo para marcar diferencia en un momento clave.

¿Cómo recuerda esa llegada al mando del Medellín a mediados del campeonato?



“Cada técnico le da un toque distinto a su trabajo, así tenga los mismos jugadores. Los entrenadores tienen diferentes visiones de juego, se trabaja diferente y ya tenía conocimiento del plantel porque muchos estuvieron con Víctor Luna en ese título del 2002. En la medida que comenzamos a trabajar, comenzamos a ajustar el equipo, ellos fueron respondiendo y con la mezcla de jugadores jóvenes con experimentados, los resultados fueron apareciendo y no hay nada que de más confianza que los triunfos”.



¿Qué le cambió al equipo?



“Se cambió la mentalidad que no se podía a que sí se podía. Cada partido era una batalla y se enfrentaban con mucha seriedad, mucho carácter. Cuando los jugadores vieron que los trabajos en la semana funcionaban, ellos se convencieron que podían ser campeones y lo lograron. Poco a poco fuimos sumando, llegamos a la final y vencimos a un Nacional que era muy fuerte y con su público, logramos conseguir ese título”.



¿Cuáles fueron las piezas claves para conseguir ese título?



“Encontramos desde el presidente, pasando por el cuerpo técnico, administrativo, utileros, en fin. Todos trabajamos en función para que el equipo consiguiera el título. Todo el mundo estaba preocupado para que estuviéramos bien y cada uno desde su posición mostraba su mejor rendimiento. Había jugadores como Néider Morantes, que con su veteranía demostró que podía liderar el equipo, se conjugaron muchas cosas para pelear el título”.



¿Las estrategias de juego que le brindaba a los jugadores en los entrenamientos las encontró como determinantes para encontrar los resultados?



“Ellos fueron conscientes que el trabajo táctico fue importante para los partidos. Los jugadores notaron que había algo bueno para reflejar en el terreno de juego. Había solidez defensiva, buen trato de la pelota, los rendimientos subieron y con la colaboración de todos, nos llenamos de seguridad, llegaron las victorias y eso nos lleva a conseguir la credibilidad de nuestro trabajo”.



Hubo seis victorias consecutivas en la fase todos contra todos y llegaron a los cuadrangulares, ¿se veían como un equipo candidato a ser finalista?



“En los cuadrangulares sabíamos que, con un buen manejo y reconocimiento, el equipo consiguió esa fortaleza necesaria para conseguir el paso a la final. Poco a poco fuimos subiendo en el nivel de juego y logramos ese segundo objetivo”.

¿Qué recuerda de ese partido contra Cali en el Atanasio? Cuando consiguen ese empate agónico con gol de César Valoyes.



“El partido fue mano a mano, se cometieron errores en defensa, pero no se entregaba. No dábamos un balón por perdido, teníamos la confianza, la seguridad y fuimos encontrando un equilibrio para conseguir ese 3-3 que sirvió para clasificar y todo el grupo estaba convencido que podían lograr cosas grandes”.



¿Y la final, cómo se vivió en el grupo?



“El grupo era muy cerrado, muy sólido y por eso fue que logramos en el primer partido marcar la diferencia en el primer partido de la final y para el partido de vuelta tuvimos el manejo necesario de sacar el empate. Cuando llegamos a la final, el grupo estaba muy tranquilo y sin importar el rival, tenían ganas de ganar, de estar atentos a cada acción de juego y que cada uno aportara desde su posición para que el equipo lograra el título”.



Para Pedro Sarmiento, ¿Qué le genera ese título en su vida? ¿Se sigue hablando con algunos de sus ex dirigidos?



“Fue un título que me llena de orgullo, con la tranquilidad de haber conformado un gran equipo, conseguir un campeonato contra el rival de patio fue especial. Sigo hablando con varios jugadores de esa época, no nos encontramos mucho, pero seguimos en contacto”.



