‘Uno tiene que estar en donde lo quieren’: James se sinceró en Twitch

El futuro de James Rodríguez parece complicarse cada vez más. Con la llegada de Rafa Benítez al banquillo del Everton, se esperó lo peor. Regresaba el oscuro recuerdo de aquellos días en Real Madrid.

Apenas comenzó la transmisión, los seguidores del 10 colombiano pedían a gritos la noticia del momento: ¿Se va del Everton o se queda? La respuesta no tardó en llegar.



“Me están preguntando mucho que en dónde voy a jugar. No sé, la verdad. Bastante complicado. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir si sí y tampoco quiero decir que no porque no sé qué va a pasar, vamos a ver”, mencionó. De primerazo, su futuro parece muy lejano de Goodison Park.



​Más adelante soltó un comentario picante que podría apuntar directamente a Rafa Benítez, quien, según informó el periodista Javi Aguirre, ya le dijo al cucuteño que no será tenido en cuenta.



“Que a dónde voy a ir, no sé, a donde me quieran. Uno tiene que estar en donde lo quieren a uno, si no bien pueda irse, ¿o no? Uno tiene que estar en donde lo quieran a uno, esa es superimportante”, expresó.



Ahora bien, aclaró que el sueño Real Madrid terminó y por lo pronto no estará con Carlo Ancelotti: “No, no creo. Es un ciclo cerrado ya que no se va a volver a repetir”.



A medida que fueron pasando las preguntas, James “soltó la lengua” y empezó a dar pistas sobre lo que le espera. Surgió de pronto Italia, la gran liga que le hace falta por jugar. Recordemos que anduvo en Portugal con Porto, Francia con AS Monaco, España con Real Madrid, Alemania con Bayern Múnich e Inglaterra con Everton.



“Que en qué liga me gustaría jugar, no sé. Como dije antes, en donde me quieran. Ya jugué en todas (ligas importantes), me falta Italia, no sé. Sería una opción buena, pero a futuro no sé si va a pasar... Me queda faltando Italia, sería bueno hacer ese récord. No sé cuántos jugadores han hecho eso, creo que pocos. Sería bueno entrar en ese récord”, culminó.