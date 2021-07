Oportunidad de oro para Santiago Arias en el Atlético: ¿titularazo?

Muy buenas noticias para Santiago Arias en territorio español. El defensor colombiano regresó al Atlético de Madrid tras su cesión en el Bayer Leverkusen y viene sumando minutos en la pretemporada.



A la espera de lo que decida Diego Pablo Simeone con su situación en el equipo, la prensa española filtró dos noticias que le caerían “como anillo al dedo” al defensor de la Selección Colombia.

Las dos informaciones tienen como protagonista a Kieran Trippier, lateral derecho que ha sido titular indiscutido con Simeone. El inglés ayudaría de una u otra manera con la situación de Arias.



En primera medida, y por supuesto la que sería ideal para el cafetero, es que Trippier estaría pensando seriamente regresar a la Premier League. Recordemos que allí triunfó de la mano del Tottenham.



Pues bien, el medio ‘Manchester Evening News’ confirmó con familiares del jugador que la posibilidad de que este regrese a Inglaterra es muy alta. Ahora bien, ¿existe algún interesado? Por supuesto.



Manchester United, que viene de romper el mercado con los fichajes de Raphael Varane y Jadon Sancho, sería el posible destino del lateral de 30 años. Ole Gunnar Solskjaer lo quiere para que sea su titular indiscutido y con ello ganar ingresos traspasando al también lateral Diogo Dalot. Negocio redondo.



Esto sería lo mejor para Arias, sin duda alguna. A Šime Vrsaljko le resta un año de contrato, sus constantes lesiones le han impedido ser usado en la temporada 2020-21 e incluso no ha estado presente en la pretemporada. Situación que pone de inmediato a Arias como principal carta del Atleti por la lateral derecha.



La otra situación complica un poco más las cosas. Según reportó la Real Federación Española de Fútbol, los futbolistas británicos que tienen contrato activo no ocuparan plaza de extranjero, a pesar de todo el tema del Brexit y la Unión Europea. Esto quiere decir que Trippier tendrá su pasaporte sin problemas, en caso de que decida quedarse.



El ex-Equidad se vería beneficiado porque sería inscrito sin problemas en LaLiga y con ello lucharle un puesto directamente al ex-Tottenham, No es fácil, pero puede salirse con la suya.