Con nómina mixta, DIM viajó a New Jersey para amistoso contra América

Deportivo Independiente Medellín enfrentará este domingo 1° de agosto en New Jersey al América de Cali, en juego amistoso. El poderoso viajó a territorio norteamericano con una nómina mixta, cargada de juveniles, debido a la participación del equipo en la Liga, donde enfrentará este sábado a Junior en el Atanasio y en el juego de vuelta por la tercera fase en la Copa Colombia frente al Once Caldas, el próximo miércoles.

Seis jugadores del plantel profesional viajaron a territorio norteamericano: Andrés Cadavid, Leonardo Castro, Yesid Díaz, Juan José Parra, Juan José Aguilar y el panameño Miguel Camargo. El equipo será dirigido por Ricardo Calle y Jorge Horacio Serna.



Por su parte, nueve jugadores pertenecen a la categoría sub 20 y sub 17, otra razón por la cual viajaron tantos juveniles, fue el tema de visado. Hablando sobre estos jugadores, desconocidos para el grueso de la afición, pero que vienen haciendo una carrera ascendente en el fútbol formativo, se destacan los siguientes:



Luis Gutiérrez, es un arquero nacido en Medellín, categoría 2003, mide 1.83 metros de estatura, es perfil derecho, llegó al equipo en enero de este año y en su carrera deportiva, hizo parte de clubes como Tiendas Margos, La Chalaca y América de Cali.



Alejandro Vega es central nacido en Medellín, categoría 2004, mide 1.76 metros, perfil derecho. Hizo parte del club Estudiantil y está en el DIM desde hace cuatro años.



Jerónimo Restrepo es central nacido en Medellín, categoría 2004, es perfil derecho, mide 1,84 metros, perfil derecho. Pertenece al DIM hace siete años e hizo parte del Club Belén San Bernardo.



Felipe Mercado es volante de marca nacido en Medellín, categoría 2003. Hizo parte del Club ABC, es perfil derecho, mide 1,76 metros.



Carlos García es volante nacido en Tunja, Boyacá, categoría 2003, perfil derecho, llegó al DIM hace dos años, hizo parte del club Hergut FC.



Moisés Cuartas es volante nacido en Estados Unidos, categoría 2004, también puede jugar como extremo. Es de perfil derecho, llegó al DIM hace un año e hizo parte de clubes como el Inter de Miami y el Weston FC en los Estados Unidos.



Alejandro Molina es volante nacido en Medellín, hijo del ex jugador Mauricio Molina, categoría 2004. Perfil derecho, mide 1,81 metros. Pasó por el club Estudiantil, llegó al DIM en el año 2018 para integrar la categoría sub 14.



Santiago Gómez es extremo derecho nacido en Medellín, categoría 2002, estuvo en el DIM hasta la categoría sub 14 y retornó en el año 2020. Hizo parte del club Molino Viejo.



Alejandro Maya es delantero nacido en Medellín, categoría 2003. Perfil derecho, llegó al DIM en enero del 2021. Jugó en equipos como La Chalaca, Arco Zaragoza y ABC. Mide 1,80 metros.

[Amistoso ⚽] 🔴🔵



🇺🇸 Los viajeros para enfrentar a @AmericadeCali el domingo en el Red Bull Arena



🇺🇸 La delegación partió hoy rumbo a Nueva Jersey



Consultá acá los datos de los juveniles 📝👇 — DIM (@DIM_Oficial) July 30, 2021



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8