Si no fuera Everton, ¿quién? Las opciones de James en difícil mercado

Cuando James Rodríguez decía hace poco, en una entrevista para las redes del Everton, que tenía que resolver cuestiones personales, todos pensaron que hablaba de su futuro en la Selección Colombia. Ahora parece que hablaba más de su futuro inmediato, de la necesidad urgente de encontrar un equipo de primer nivel que le permita jugar.

Si las versiones de Edu Aguirre, panelista de 'El Chiringuito' y amigo personal del colombiano, son ciertas, habrá que moverse rápido y acudir al más alto ingenio para encontrarle un lugar ahora mismo. Y es que según lo que se dijo este jueves en el programa español, no importa cuánto haga el zurdo, lo cierto es que ya en la primera reunión con el reemplazo de Ancelotti le dejó claro que no contará con él esta temporada. ¿Quién quiere quedarse así? ¿Para qué? Hasta razón tenía en no exigirse a fondo en la Florida Cup, si es que la historia fuera cierta...



A la tristeza de un nuevo paso en falso, la decepción de no ver un destino posible en una Premier League que le gusta y a la que se siente adaptado, ahora hay que asumir una realidad que ya el diario Liverpool Echo advirtió y que este viernes ratificó: "James Rodríguez y Fabián Delph se encuentran entre los jugadores a los que se les ha informado que podrán abandonar el club en esta ventana, si se hacen las ofertas adecuadas", dijo.



¿Qué se considera 'adecuado' en el caso de James? Entre 10 y 15 millones de euros por el año de contrato que le queda. Un intento por recuperar algo de lo que ha costado en salarios desde su llegada a la casa azul, que en efecto ronda los 10 millones, y una decisión de recaudar dinero para el fichaje de Dwight McNeil, del Burnley.



Pero aquí viene la cruda realidad: "los Blues aún no han recibido propuestas de este tipo para ninguno de los dos", sentencia en diario, muy enterado de la actualidad y el detalle del equipo que hoy maneja Benítez.



Partir de ahí ya es una dosis de realidad: no hay mercado. Por eso al super agente Jorge Mendes le tocará inventarse un milagro, una idea tan descabellada como tentadora, poniendo dinero hasta de su bolsillo para superar los problemas de liquidez del mercado actual (se dice que hace préstamos a clubes y luego los cobra vía transferencia), para tentar a algún club que quiera pagar un salario cercano a los 7 millones por año y la cuota de salida antes mencionada, sobre los 10 millones.



Y lo único que, al parecer, se le ha ocurrido por ahora es el Porto. Sí, el mismo equipo donde empezó el andar de James por Europa. Se dice desde Portugal que el plan sería llevarlo si logran una transferencia, en este mismo mercado, por otro colombiano: Luis Díaz. Y vale la pregunta: ¿quién tendrá los 80 millones de cláusula, o algo por el estilo, para sentarse a hablar con el club portugués en este momento? Se habló de Roma, de José Mourinho, pero en los últimos días no hubo novedades. No se conocen otros interesados formales.



Lo demás para James es pura especulación. El AC Milan se mencionó como su más probable destino pero en las últimas semanas su plan de fichajes fue en otra dirección, con Sabitzer y Brandt, de la Bundesliga, como objetivos y el campeón mundial Olivier Giroud ya trabajando a órdenes de Pioli. Se habló de Sevilla pero el fichaje de Lamela también pareció cerrar esa ventana. Él mismo deslizó la opción de la MLS pero hasta ahora no se escucharon ofertas. Su realidad, de ser cierto el rumor desde España, es un Everton que no cuenta con él. Todo como hace un año, pero sumando pérdida de estabilidad y confianza.