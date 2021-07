La versión sobre James y Rafa Benítez que lo dejaría afuera de Everton

Cuando parecía desvanecerse la posibilidad de que James Rodríguez se fuera del Everton, a pesar de los rumores de intereses de otros equipos en Europa, se vuelve a encender el tema.



Según versión del periodista Edu Aguirre en ‘El Chiringuito’, ya hubo una cruda conversación entre Rafa Benítez, entrenador ‘toffee’, con el volante colombiano, en donde el español le manifestó al jugador que no es su primera opción para jugar.



Según la supuesta revelación, el primer día de trabajos del Everton se reunieron Benítez y Rodríguez. Allí, el técnico le dijo “James, no cuento contigo, conmigo no vas a jugar”. Así que el colombiano está buscando una salida del equipo inglés.



Según Aguirre, “a James le gusta la Liga de Inglaterra y le encantaría quedarse en Everton, pero él quiere jugar y necesita buscar una salida, pues a los 30 años tiene muchas ganas. James está triste y decepcionado porque siente que no se le está tratando bien”.



Además, según la versión el futbolista colombiano siente que le están endilgando noticias falsas para apurar su salida. “Quieren filtrar mensajes para que James ‘tire la toalla’. Le queda un año de contrato y ahora veremos lo que pasa”.



La versión periodística cobra cierto valor si se tiene en cuenta que James Rodríguez mantiene una amistad con el periodista Edu Aguirre, que quedó de su paso por el Real Madrid.