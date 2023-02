¿Amenaza por convivencia? Cárdenas desconcierta al hablar de Ángel

Tomás Ángel marcó doblete en una final, la de la Superliga 2023 que Atlético Nacional le ganó a Deportivo Pereira en vibrante juego que acabó 4-3.

Pero más que eso, fue la gran figura en un equipo de primera división, lo que ya es mucho más de lo que pueden contar todos los delanteros de la Selección Colombia Sub-20, que acaba de asegurar un cupo al Mundial de Indonesia.



Su ausencia en ese Sudamericano fue muy cuestionada y muchos consideraron inexplicable que el goleador del proceso hubiera sido borrado, baja que se sintió más cuando Jhon Jader Durán tuvo que salir de la concentración para sumarse al Aston Villa.



Ángel dijo poco después del título que no tiene problemas con nadie, ni rencor con el técnico Héctor Cárdenas, y que está listo para representa a su país si lo convocan nuevamente.



Infortunadamente, a juzgar por las palabras del DT, no parece tan fácil pues, según él, no es que la decisión sea técnica sino más bien por la convivencia del grupo.



En declaraciones al programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2, Cárdenas habló concretamente de su olvidado atacante y celebró su actuación en la Superliga: " que tenga muchas más de esas presentaciones porque no solo va a ser visible para Nacional sino para la Selección", dijo.



Pero entonces deslizó un aparente problema de relación con los demás jugadores, que habría motivado su exclusión: "manejamos seres humanos que tienen emociones y sentimientos... es importante fortalecer los lazos de amistad", dijo.



Vale decir que es la primera noticia que existe sobre el particular pues Ángel incluso fue capitán del equipo en varias presentaciones, lo que habla de su ascendencia y respeto dentro del grupo. ¿Excusas? Por fortuna falta tiempo y ojalá reflexión hasta la convocatoria para el Mundial de Indonesia, en mayo.