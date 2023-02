Atlético Nacional recompuso ante la adversidad con un ángel: análisis

Título número 32 para la laureada historia de Atlético Nacional, pero no fue para nada fácil conseguir un nuevo trofeo para estirar su palmarés con respecto a otros clubes en Colombia y seguir conservando el apodo del 'Rey de Copas'. El cuadro local bajo el apoyo de su hinchada en un momento caliente por los malos resultados y las protestas de sus aficionados y de las barras bravas.



Atlético Nacional fue uno en la primera parte y uno totalmente distinto en el segundo tiempo. Aún así, quedan varias conclusiones para el análisis. Pero sí vale la pena preguntarse, ¿por qué cambió tanto la cara del cuadro verdolaga? Queda más que concluido que la línea de tres en la zaga defensiva no demuestra nada positivo con una defensa muy permeable y que no lució como se esperaba.

De menos a más, llegó Atlético Nacional a defender esa mínima ventaja que dejó en Pereira en la ida de la Superliga. Una diferencia pequeña para las pretensiones que tenía Paulo Autuori y sus dirigidos que anhelaban conseguir el título. Lucharon hasta el final y recompusieron desde temprano con cambios tácticos. Con la línea de tres atrás, Sergio Mosquera, que habitualmente es lateral por izquierda inició por la derecha, hasta que el estratega decidió poner a Cristian Castro por la derecha y a Mosquera en su puesto natural y Cristian Zapata por el centro.



Pecaron en esa defensa de atrás con muchos espacios y muchas libertades que le dieron al Deportivo Pereira para que pudiera marcar. Por ejemplo, en la primera jugada, Ángelo Rodríguez se quitó a su marca con un giro y un taco para habilitar a Juan Pablo Zuluaga que abrió el marcador. Luego, nuevamente Zuluaga apareció para aumentar con mucha libertad por el costado derecho, izquierdo defensivo de Atlético Nacional en el que Danovis Banguero no tapó el centro, Sergio Mosquera dejó el balón suelto y Andrés Felipe Román no reaccionó a tiempo para que el lateral ex América de Cali definiera al fondo. Ya en el segundo tiempo, con cuatro en el fondo, pecaron en un rechace al medio que Arley Rodríguez capitalizó. ¿Por qué mejoró Atlético Nacional?

Recompuso a tiempo: Paulo Autuori salió con su línea de tres en el fondo. Cristian Castro fue el sacrificado cuando el partido iba 0-2 para arriesgar. Volvió a la línea de 4 con Andrés Román y Danovis Banguero por las bandas y Sergio Mosquera y Cristian Zapata como los zagueros centrales. Tomás Ángel entró al campo de juego para acompañar el volumen ofensivo que ya era necesario. A partir de ese momento, el dominio de Atlético Nacional fue constante y llegaron las anotaciones. Tuvo tiempo para recomponer la estructura y mejorar en el complemento con Jader Gentil y Nelson Palacio.



Los revulsivos sirvieron: la frescura que le dio a Jefferson Duque que no estuvo sintonizado en el partido con el ingreso de Tomás Ángel fue enorme. Duque se sintió más acompañado y buscó asociarse más con Ángel que avisó en el primer tiempo, pero negó la posibilidad de anotar Aldair Quintana. Ya en el complemento, Tomás respondió al no llamado de la Selección Colombia con un doblete de gran factura en cuestión de diez minutos para volver al partido y llevar el partido momentáneamente a los penaltis. Jader Gentil ingresó para atacar más y con uno que otro desborde, dio un pase gol e inquietó a Quintana. Jhon Duque también fue vital en una acción que se soltó del mediocampo y creó una pena máxima.



Hubo jerarquía: jerarquía, ese concepto que crece en el fútbol y se hace presente volvió a aparecer. Pereira apenas está acostumbrándose en estar en finales, pero Nacional es un club que ha disputado muchas y sabe cómo es la cosa. Cuando no está jugando bien, como por arte de magia esa experiencia sale a relucir, algo que no sucedió contra Jaguares en la derrota, pero sí en el partido por el título. Dominados por su rival, solo tuvo que recomponer unas cosas para sostener la pelota a sus pies y llegar con certeza a las anotaciones que lo hicieron quedarse con el título 32, mientras que los pereiranos apenas buscaban el segundo.