Aldair Quintana regresó al Atanasio y desató polémica: ¿Fue penal?

Una Superliga que estaba en juego podía ser el título 32 de Atlético Nacional o el segundo del Deportivo Pereira. Sin embargo, ocurrió lo primero, el equipo verdolaga estiró su palmarés y todo tiene una explicación: Aldair Quintana. El golero del cuadro pereirano tuvo una actuación dubitativa en su regreso al Estadio Atanasio Girardot después de abandonar Medellín y mudarse a Pereira.



Cuando el compromiso iba 2-3 para el Deportivo Pereira, Aldair Quintana salió apresurado para despejar un balón ante la oportunidad de Jhon Duque de quedarse con la pelota. En el afán por rechazar la pelota, golpeó al volante de Atlético Nacional y el VAR llamó a Bismarks Santiago para dictaminar la pena máxima. Al cobro Dorlan Pabón y no pudo atajar.

Por el error más mínimo que pudiera tener Aldair Quintana, se iban a abrir los grandes recuerdos de cuando estuvo Aldair Quintana en las filas de Atlético Nacional donde perdió la titularidad con Kevin Mier que ha explotado a la perfección. El afán por rechazar se vio en el campo de juego y terminó impactando el pie de Jhon Duque en el segundo tiempo condicionó la actuación del guardameta en su regreso a Medellín.



La polémica no se hizo esperar, pues Aldair Quintana quedó como un 'villano' en el campo de juego para la afición del Deportivo Pereira e inmediatamente, le recuerdan por su pasado en Atlético Nacional. Una noche empapada de errores con la pena máxima cometida que era completamente evitable y con cuatro goles en su arco.



Aunque Bismarks Santiago dio continuidad, recibió la instrucción del VAR y no dudó en decretar una pena máxima existente que aprovechó Dorlan Pabón para poner la ventaja de Atlético Nacional. Polémico por su decisión de salir de su área y atacar la pelota como lo hizo, pero claramente también por su pasado con el Atlético Nacional. Se ganará el repudio de una afición nueva como la del Deportivo Pereira y el agradecimiento de la afición verdolaga que, pese a que cuando defendió el escudo verde y blanco no era uno de los favoritos de los hinchas, la acción del penalti lo pone como un 'héroe' en Medellín y un 'villano' en suelo pereirano.