Nacional y un nuevo título para su historia: ¿Cuántas copas ha alzado?

Luchado, sufrido, pero hasta el final peleando para conseguir un nuevo título para Atlético Nacional ante un difícil y complicado Deportivo Pereira que les hizo cambiar de esquema por varios momentos a Paulo Autuori y a su equipo con un primer tiempo en el que la cara de los jugadores ante los dos goles del cuadro pereirano los dejaron atónitos por cómo se estaba dando el compromiso. Un segundo tiempo avasallante para finalmente, quedarse con un nuevo título para su historia.



Atlético Nacional sigue estirando su palmarés y quizás este es uno de los más importantes trofeos, y no por el nivel del certamen de la Superliga, sino por el momento en el que llega como una satisfacción para cada jugador, demostrar el sacrificio en los tiempos más difíciles.

Las críticas incesantes de los hinchas, las protestas de los seguidores de Atlético Nacional y las dudas que tenía Paulo Autuori en el banquillo del cuadro verdolaga aparecieron y acompañaron al equipo en la Liga BetPlay 2023-I contra el Cali, las decisiones de los directivos y el no saber a qué está jugando Autuori o esa idea que tenían varios aficionados y por supuesto un exjugador como León Darío Muñoz que no tuvo piedad con el brasileño dejaron al club con la gran noticia de haberle remontado al Deportivo Pereira un compromiso que veían desde lejos la posibilidad de revertirlo.



Tomás Ángel y Dorlan Pabón se pusieron la '10' como dicen por ahí para quedarse con el título. Su número 32 en la historia del Fútbol Profesional Colombiano sacándole poco más de 10 a Millonarios y a otros clubes. Por esta razón, no hay dudas de quién sigue siendo el 'Rey de Copas' en el balompié de Colombia.

Así las cosas, a lo largo de su historia, Atlético Nacional consiguió su tercera Superliga, todavía está a una del equipo que más títulos tiene de este certamen como Independiente Santa Fe, pero lo que asombra es que esas tres ayudan a estirar su palmarés a 32 copas conseguidas. Estos son todos los títulos conseguidos:



17 Ligas ostentando un récord en el fútbol colombiano: 1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I, 2022-I



5 Copa BetPlay: 2012, 2013, 2016, 2018, 2021.



3 Superligas: 2012, 2016, 2023.



2 Copas Libertadores: 1989, 2016



2 Copas Interamericanas: 1990, 1997



2 Copas Merconorte: 1998, 2000



Una Recopa Sudamericana: 2017