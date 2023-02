Autuori elogió a Tomás Ángel: ‘Necesitaba hacer goles y lo felicito’

Atlético Nacional derrotó a Deportivo Pereira en la gran final vuelta de la Superliga BetPlay y después de un intenso partido lleno de goles en el estadio Atanasio Girardot, el equipo verdolaga logró remontar un 2-0 en el primer tiempo y en el complemento pudo ganar 4-3 (global 5-3) para quedar campeones.

Después del título conseguido, Paulo Autuori habló en conferencia de prensa sobre el nivel de su equipo, pero destacó a Tomás Ángel como jugador pilar en el recambio de juego que sirvió para finalmente coronarse frente a su hinchada.



“La actitud es fundamental en un mundo extremadamente competitivo. El equipo la tuvo en el segundo tiempo. Tomás Ángel necesitaba hacer goles y lo felicito, es un profesional a carta cabal”, dijo Autuori en conferencia de prensa.



De igual manera, el técnico brasileño valoró el resultado conseguido de visitante frente a Pereira y no tuvo reparos para decirle a Alejandro Restrepo sobre su buen planteamiento en Medellín.



“Creo que hemos sacado el título allá en Pereira. En ese partido plasmamos lo que trabajamos, hoy no lo hicimos. He felicitado al profesor Alejandro Restrepo por lo que ha planteado y por cómo compitió su equipo”, finalizó Autuori.





Ahora, después del título de Superliga, a Atlético Nacional le toca empezar a mejorar los resultados en Liga BetPlay y volver a sumar de a tres puntos, además, deberá engranar el equipo para competir en Copa Libertadores. Su próximo rival será Atlético Bucaramanga el próximo sábado 19 de febrero en el estadio Alfonso López.