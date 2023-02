Jhonny Vásquez criticó el arbitraje: 'Exigimos mucho más respeto'

Once guerreros que visitaron y dejaron todo en el Atanasio Girardot en un estadio que pedía a gritos y exigentemente la victoria de Atlético Nacional que finalmente consiguieron, pero no sin antes sufrir y luchar con mucho esfuerzo ante un Deportivo Pereira que no paró de correr con una labor muy sacrificante para intentar revertir una serie que era de los verdolagas por la mínima diferencia.



Un partido de locos que se puso 0-2 arriba para el Deportivo Pereira, pero con los cambios tácticos de Paulo Autuori, cambió completamente la manera de jugar por parte de los locales que se fueron arriba y atacaron incesantemente para remontar el resultado. Alejandro Restrepo analizó a Atlético Nacional y felicitó a sus rivales y sus propios jugadores por lo demostrado en el Atanasio Girardot.

Alejandro Restrepo fue el primero en hablar en rueda de prensa. Restrepo no dejó de destacar a su rival y tampoco ocultó la felicidad por lo que han venido mostrando últimamente, "hay que valorar lo bueno que hicimos, el equipo viene en alza, creciendo, este tipo de partidos nos servirá de cara a lo que viene. Acostumbrarnos a jugar con este tipo de escenarios, por grandes objetivos y sacar lo bueno de este momento y aprender de los errores”.



Posteriormente, el director técnico del Deportivo Pereira también tocó el tema del gran partido que le hicieron en condición de visitante al Atlético Nacional y la lucha que tuvieron a lo largo de los 90 minutos, "me quedo con la aplicación táctica del equipo, como competimos mano a mano contra un gran rival, sin complejos, fuimos valientes, presionando. Por momentos obviamente te hunden. Para mejorar se debe cuidar las individualidades del equipo rival, porque nos enfrentaremos a grandes jugadores y eso marcó la diferencia hoy”.



Pero en la rueda de prensa, Jhonny Vásquez, capitán del Deportivo Pereira fue mucho más duro y crítico con el arbitraje de Bismarks Santiago del Atlántico. Afirmó que condicionó el juego con la pena máxima y con una decisión en la primera parte por un pisotón a Ángelo Rodríguez, pero que sabe que es algo cotidiano. Además, le exigió más compromiso y respeto a los árbitros, los cuales, curiosamente piden eso mismo en el inicio de cada partido, pero al parecer no lo cumplen con sus actuaciones.



Antes que nada, felicitó a Atlético Nacional por el título, pero luego se dirigió a la terna arbitral en una pregunta sobre si la pena máxima les había bajado un poco la nota y los ánimos, "incide mucho la verdad el árbitro, en el primer tiempo un pisotón claro a Ángelo Rodríguez en el área y no se revisa el VAR, pero eso es más de lo mismo, hace tres meses pasó algo similar, pero esto es el fútbol, es lo que nos toca. Me quedo con esa sensación del Deportivo Pereira, que competimos, hicimos una gran final, por juego éramos más merecedores de obtener el título”.



Fue más crítico con el arbitraje de Bismarks Santiago a quien le pidió más respeto con los futbolistas, “un poco más de respeto por la institución, el club y el hincha, no es posible que sea lo que haya pitado siga con una sonrisa, burlándose. Nosotros representamos a una ciudad y a nosotros nos duele, hay frustración, las finales no se compiten cada ocho días, no sabemos cuando Dios nos da una de ellas. Exigimos respeto así como cuando él dice en el saque, eso sí me duele mucho, porque ya es mi quinto año y veo cómo el Pereira le cuesta tanto estos temas”.