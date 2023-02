Hijo de... Ángel: 'le dije a mi papá que iba a ser una noche grande'

Atlético Nacional es campeón de la Superliga 2023 en una noche de resurrección, pues perdía 2-0 el juego y acabó ganando 4-3, en una inspirada noche de Tomás Ángel, autor de un doblete y clave en la recuperación de los suyos.

El joven atacante tuvo una noche sencillamente ideal, en un estadio que dudaba y que acabó ovacionándolo, aunque él no quiera quedarse con el crédito.



"No me doy todo los méritos hoy, este es un equipo que trabaja. Hoy saco un grito de aliento porque el año pasado fue muy triste para mí y siempre había soñado en festejar un título haciendo goles, sabía que lo iba a hacer y por eso nunca me rendí", dijo en el campo.



"Siempre va a ser importante hacer bien las primeras acciones de juego. Autuori me dio confianza para pelear. Sabía que me iba a quedar un gol y al final salió por dos, nada mejor que eso", añadió.



Nacional cambió de manera radical de un tiempo a otro y así se dio esa transformación: "Teníamos claro que faltaban 45 minutos para guerrear. Sebas nos alentó, nos dio palabras, Pabón también. Los grandes nos dan tranquilidad. Salimos a comernos la cancha en el segundo tiempo, gracias a eso encontramos goles y el título que tanto necesitábamos".



Su misión en el campo era clarísima: "tenía ganas, que presionaba. Eso hace que el equipo agarre aire y el rival tire la pelota. A la hora de conectar juego lo hago bien, esto es una muestra de trabajo y cada día aprendo más. Hoy me tocó por fuera a pesar de ser nueve y agradezco al profe por darme la confianza que iba buscando. Fue un partido redondo".



Las referencias al goleador que fue Juan Pablo, su padre, son inevitables: "Hablé con mi papá, lo primero que hice fue eso. En la previa le dije que iba a hacer gol y que iba a ser una noche grande. Entre esas emociones que sentí me dijo que disfrutara el día pero que siguiera. En tres días tenemos otro enfrentamiento y tenemos que salir a ganar. Sabemos que tenemos Libertadores y este equipo va a buscar todos los títulos".



¿Se ve en el Mundial de Indonesia? "Yo quisiera estar en el Mundial como quería estar en el Sudamericano. Estoy contento por mis compañeros, sufri y festejé con ellos. Los felicito por el pase al Mundial y si me necesitan, estaré ahí. Juego por mí, por el país y la sagrada camiseta", concluyó.