Falcao no ha logrado enamorar a los hinchas de Rayo Vallecano: cuidado

En su primera temporada con el Rayo Vallecano, Radamel Falcao García tuvo un buen rendimiento. Tanto así que se ganó la posibilidad de continuar un año más en las filas del equipo de Andoni Iraola.



Sus números arrojan un balance interesante con un balance de seis goles en 22 juegos de LaLiga 2021-22. Incluyendo claro tantos al Barcelona y Real Madrid, las dos potencias locales. Desafortunadamente las lesiones le impidieron tener un cierre notable.

Con lo anterior sobre la mesa, el medio ‘Unión Rayo’ realizó una encuesta para saber a fondo qué tan complacidos o no quedaron los aficionados del Rayo con la temporada del ‘Tigre’.



​Las opiniones están muy divididas: el 40 por ciento de los hinchas quedaron dichosos con el andar del atacante samario, mientras que el 60 por ciento restante considera que le faltó.



Precisamente sobre el segundo grupo, sentenció el citado medio: “El 37% cree que ha cumplido a medias las expectativas de su fichaje y el 22,9% que no las ha cumplido directamente. No cabe duda de que su fichaje es un tema que ha generado controversia y polémica”.



A lo largo de la temporada, Falcao disputó 25 partidos (Liga y Copa) con seis goles y ninguna asistencia. Su promedio fue de 161 minutos por cada anotación. Fue titular en apenas cinco oportunidades y se perdió 13 encuentros por problemas físicos.