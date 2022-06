Multicampeón verdolaga hizo público su deseo de volver a Nacional

Atlético Nacional está en la búsqueda de su estrella 17. Este domingo visita al Deportes Tolima con la ilusión de ser el campeón de Colombia, tras el 3-1 logrado en el Atanasio Girardot.

En la previa del encuentro, Daniel Bocanegra le envió la mejor de las suertes a su exequipo, recordó la Copa Libertadores 2016 y manifestó su deseo de volver una vez termine su etapa en Libertad de Paraguay.



​“Nacional empezó muy bien, dominando, era el local debía salir a proponer. Tolima esperó un poco y le hizo el gol. Hubo un bachecito después en el que Nacional no se encontró muy cómodo, pero lo importante fue que empató el partido en el primer tiempo”, dijo el lateral derecho en Win Sports.



Y no es para menos, con el envión anímico y el impuso de la gente, los verdolagas lograron darlo vuelta gracias al extraordinario tanto de Yerson Candelo y el cierre final de Andrés Andrade en la última.

​

Respecto a las posibilidades de volver, mencionó: “Siempre uno quiere volver a donde se fue feliz. No cierro esa puerta, pero ya el destino decidirá si volveré a Atlético Nacional o no. Las ganas siempre están. Mi familia y yo estamos supremamente agradecidos por todo lo que vivimos y como nos fue”.



Así mismo indicó que es hincha del verde paisa y por eso “trato de ver los partidos como en cuadrangulares y la final”.



“Uno recuerda todo. Fue importantísimo ganar una Libertadores porque no es fácil. Es un título que todos queremos en nuestro palmarés. Ese es el que le queda a uno marcado ”, concluyó.