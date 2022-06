Fechas en las que Falcao se verá con Real Madrid, Barcelona y Atlético

Todo listo para el inicio de la temporada 2022-23 en LaLiga. Este jueves fue sorteado el calendario en un evento realizado por la Real Federación Española de Fútbol (Rfef).



​En Colombia los focos apuntan, sin dudas, al Rayo Vallecano, cuadro que comanda Radamel Falcao García. Tras su renovación, el samario tendrá una nueva oportunidad de romper redes en una de las ligas más importantes del mundo.

Vale recordar que 'El Tigre' tuvo un inicio de competición fulminante. Recordó sus años dorados en el Atlético de Madrid y se ganó rápidamente el amor de la hinchada en Vallecas. Si bien las lesiones terminaron mermando su cierre de temporada, el balance fue positivo: 6 goles en 22 partidos ligueros.



Así mismo se dio el lujo de marcarle al Real Madrid y Barcelona, los dos equipos más poderosos de la competición. Incluso fue aplaudido a más no poder en el Wanda Metropolitano ante la afición colchonera.

Ahora inicia una nueva temporada en la que deberá demostrar su valía. Junto a Sergi Guardiola, Isi, Óscar Trejo y Mamadou Sylla serán los encargados de poner a celebrar a los aficionados.



En este orden de ideas, la temporada iniciará el próximo 14 de agosto ni más ni menos que en Camp Nou. El Barcelona de Xavi Hernández será el primer gran reto de Falcao y compañía. ​Por otro lado el cierre de la campaña será el 4 de junio del año próximo en campo del Mallorca.



Los duelos más llamativos para el ‘Tigre’ quedaron de la siguiente manera:



Barcelona vs Rayo Vallecano - 14 de agosto

​Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano - 19 de septiebre

Rayo Vallecano vs Real Madrid - 6 de noviembre

​Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid - 9 de abril (2023)

Rayo Vallecano vs Barcelona - 26 de abril (2023)

Real Madrid vs Rayo Vallecano - 24 de mayo (2023)