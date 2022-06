Después de Mané, ahora Liverpool sufre por continuidad de otra figura

El futuro de Liverpool está garantizado con la llegada de jugadores como Luis Díaz y Darwin Núñez, además de todo el talento joven que hay en el fútbol base. Pero, ¿el presente?

Hay preocupación en el equipo de Jürgen Klopp porque la tarea de la renovación de sus estelares no avanza como se esperaba. Después de la salida de Sadio Mané a Bayern Munich, las novedades por posibles salidas podrían seguir ocurriendo.



Da la casualidad que Firmino, Mané y Salah terminan sus contratos en junio de 2023, lo que les da a los 'reds' solo seis meses para resolver su futuro. Ya salió el senegalés y en la fila sigue Mohamed Salah, nada menos que el mejor jugador de la última temporada en la Premier League, la gran figura.



Según la prensa de Inglaterra, la renovación se aleja cada día más y la posibilidad de que se vaya gratis es real y amenazante.



El diario Liverpool Echo explicó sobre el tema: " Liverpool está cada vez más resignado ante la perspectiva de perder al internacional egipcio en una transferencia gratuita en 2023, sin poder ofrecerle más sin romper su estructura salarial y sintiendo que es poco probable que se llegue a un compromiso con Salah".



El agente del jugador, el colombiano Ramy Abba Sissa y el propio jugador aspiran a que el talentoso extremo sea el jugador mejor pagado de la Premier, una meta que riñe con los topes salariales impuestos por los dueños. Todos entienden que merece una mejoría, pero es complicado competirles a Manchester City, al United, a Chelsea, a todos los que pagan fortunas.



Es cierto que han ido llegando jugadores talentosos, que con Díaz se resolvió en buena parte la salida de Mané, pero nadie quiere una estampida, menos si se van sin dejar dinero en las arcas. Si Salah no renueva pronto, a Liverpool no le quedará nada de un futuro traspaso, que, según Transfermarkt, no será por menos de 90 millones de euros.