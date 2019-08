Roma iría por Falcao: lo bueno y lo malo de una opción inesperada

Falcao busca una alternativa profesional y Roma quiere un atacante de garantías para reemplazar a uno que seguramente perderá. Parece una relación perfecta, salvo por la complejidad del presente de ambos protagonistas.

El capitán de Colombia tiene 33 años y eso es bueno y malo a la hora de tomar una decisión. Bueno, porque la madurez es mejor consejera que el ímpetu de la juventud y se aprende a balancear motivos profesionales, familiares y económicos. Malo, porque al cumplir cierta edad ya no hay tantas ni tan atractivas alternativas y es común que el tema deportivo pase a un segundo plano.



Le pasa a Falcao que su nombre suena en Galatasaray de Turquía, que si bien tiene cupo a Champions League, no es un equipo fuerte en Europa. Que se habla de él en China y en la MLS de Estados Unidos, justo cuando siente que todavía tiene fútbol para rendir al más alto nivel. Lejos está el interés de la Liga de España o la Premier League por sus servicios, pues su salario es costoso aun para los equipos más poderosos y su edad ya no es tan atractiva para correr el riesgo.



Sin embargo, en el camino asoma el Calcio de Italia, una de las cinco grandes de Europa y un destino ideal en lo profesional y lo familiar.



¿Qué tiene Roma para ofrecerle a Falcao?



Roma es uno de los históricos de Italia, un equipo que suele pelear puestos europeos, que fue capaz de protagonizar la gesta de eliminar a Barcelona en la Champions y que aun en una reciente temporada irregular logró clasificarse a la Europa League. Un protagonista del Calcio sin duda.



Su fortaleza radica precisamente en ese prestigio, aunque es justo reconocer que no vive sus horas más altas y está en pleno proceso de reconstrucción.







Roma viene de un descalabro en la última temporada, que se cobró incluso la cabeza de Francesco Totti, una auténtica institución en el club: tuvo una decepcionante Liga -más allá del sexto lugar que le dio cupo a Europa League-, fue eliminado tempranamente de Champions por el Porto -lo pagó el técnico Di Francesco con su salida- y recibió una goleada 7-1 a manos de Fiorentina en Copa, por los cuartos de final, que se llevó por delante al técnico Claudio Ranieri y al director deportivo, el español 'Monchi'.



La nueva temporada comienza con el DT portugués Paulo Fonseca y el jefe deportivo Gianluca Petrachi buscando refuerzos con un capital limitado. En lo que va del mercado, las incorporaciones llegan a los 98 millones de euros, a saber: el arquero español Pau López (23,5 millones de euros); el lateral izquierdo Leonardo Spinazzola (29,3 millones), los mediocampistos Bryan Cristante y Amadou Diawara (21 millones por ambos), el también volante Jordan Veretout y el central Gianluca Mancini.







¿De qué depende que Falcao llegue a Roma?



Juegan varios factores para que Falcao decida sumar su cuarta grande de Europa (ya pasó por la Premier League, España, Portugal y Francia). El primero, como él mismo lo ha dicho, su familia. Sin duda, Italia puede ser un aterrizaje mucho más cómodo para su esposa y sus tres hijas que Turquía y la adaptación, en una Liga con gran presencia latina y un equipo de peso puede ser más amable.



Los obstáculos son de tipo deportivo y económico. En el primer caso, se requiere de Eden Dzeko finalmente salga con destino al Inter de Milán, que ya lo tendría arreglado: aunque él quisiera evitar el conflicto, puede tensar la cuerda a última hora para obligar a Roma a dejarlo salir y esa sería la puerta de entrada para Falcao, otro 9 goleador que daría confianza a la hora de perder al bosnio. Lo otro es que habría que agilizar el proceso de adaptación a una nueva Liga, en la edad adulta y con la pretemporada prácticamente terminada. Se requiere mucha paciencia de parte del jugador y por supuesto, del club.



El tema económico es el otro asunto. Falcao es un hombre de alrededor de 9 millones de euros por temporada, razón por la cual Mónaco necesita desprenderse de él aunque no quiere y aunque lo necesite. Se dice que Galatasaray le ofrecería un sueldo neto de 4,5 millones en cada uno de los tres años de contrato, más un millón por concepto de logros. Es difícil, muy difícil, para un club como Roma igualar esa oferta.



Ahora la pelota está en el campo del jugador y sus empresarios. Se dice que el propio Petrachi lo visitó en Mónaco para convencerlo de ir a Roma pero, evidentemente, pesan más factores. El Calcio cierra a finales de agosto, así que aun hay tiempo.