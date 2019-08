¿Cambio de rumbo para Falcao? Histórico de Italia le envió un emisario

Otra de las novelas en este cierre del mercado europeo es la que vive Radamel Falcao García.

El colombiano, quien ha reconocido que saldrá del Mónaco, con el que aun tiene un año de contrato, adelanta conversaciones para firmar el que puede ser uno de sus últimos grandes contratos en el Viejo Continente.



Aunque su rumbo parecía muy encaminado hacia Turquía, concretamente al Galatasaray, en las últimas horas se supo que existe una oferta probablemente más atractiva.







Según el diario Corriere dello Sport, el futuro del samario podría estar en el Calcio: "Roma: Falcao, la alternativa para el ataque", titula en una nota de video, en la que sugiere que se ha pensado en él como posible reemplazo para Eden Dzeko, quien podría irse pronto.



"Gianluca Petrachi (nuevo director deportivo de Roma) voló a Montecarlo para tratar de convencer al atacante", afirma el prestigioso medio.



¿De qué depende su vinculación? El mismo diario ha publicado recientemente que Dzeko está tensando la cuerda para salir de Roma con destino al Inter de Milán, equipo con el que tendría todo acordado, en vista de que Icardi no cuenta ya para el técnico Antonio Conte.



Pero hay un problema: "Roma no lo dejará irse y el fin de semana lo sacará del mercado. Dzeko respondió que no tiene la intención de extender el contrato, Roma también está dispuesto a mantenerlo y perderlo en once meses con una transferencia gratuita", afirma el medio.







La opción del goleador bosnio es declararse en rebeldía y presionar lo suficiente para ser autorizado a cambiar de club, un panorama que obliga a Roma a tomar sus precauciones y buscar en el mercado a un goleador de sus características. Ese sería Falcao.



Roma está instalado en Europa League, un torneo que le trae gratos recuerdos a Falcao, pues lo ganó con Porto y Atlético de Madrid y además es goleador histórico. Pero Galatasaray ofrecería el prestigio de la Champions League, que no es despreciable.



La decisión, según ha dicho el colombiano, pasa por la familia. Todavía quedan unas semanas de mercado para los anuncios...