Gran crítica y disgustos de Falcao en el fútbol: ¿qué le molesta?

Falcao García es de los jugadores de Colombia más exitosos por su historia y dejó huella en la Selección, así como en varios clubes en los que pasó: Porto, Mónaco, Atlético de Madrid...



El colombiano contó en entrevista con Daniel Habif que tiene molestias con el fútbol y temas que le disgustan. Además, confesó lo que no disfruta de este deporte.

"Algo que no me gusta es cuando viajamos y estamos mucho tiempo fuera. Me pierdo el crecimiento de mis hijos y no me gusta. Las concentraciones no me gustan, prefiero estar en casa... Los negocios del fútbol es algo que me molesta, se utiliza mucho a los jugadores, eso no me parece", dijo el atacante.



Recordemos que el colombiano está en Galatasaray e incluso mencionó en la misma entrevista que le quedan dos años de contrato allí, por lo que espera cumplirlos y no cambiar de equipo hasta el momento. "Esperando a ver qué pasa".