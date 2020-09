El 'milagro' del hijo de Falcao que nacerá pronto: emotiva historia

Falcao García atraviesa de sus mejores momentos y actualmente está a la espera de volver a jugar con Galatasaray. Pero igualmente está a la espera de que este mes, septiembre, nazca su primer hijo varón.



Luego de tres hijas mujeres, finalmente el colombiano tendrá un hijo hombre y nacerá pronto. Sin embargo, no fue fácil. En entrevista con Daniel Habif, el atacante y su mujer, Lorelei, hablaron del tema.

"Estábamos pasando un momento muy difícil y en un momento Dios me habló muy fuerte, me dijo que íbamos a tener un varón. Eso fue en noviembre. A mí me operaron en diciembre por una complicación de las mujeres y había muy poca posibilidad de que quede embarazada rápido. En enero me quedé embarazada... Fue todo un milagro, Dios me habló y me dijo que me iba a dar un varón pero pensé que era en unos años. Pero fue un mes y quedé embarazada, cosa que era muy difícil", dijo Lorelei.



Así las cosas, la mujer del colombiano también confirmó cómo se llamará el niño que está próximo a nacer en septiembre y la historia de este.



"Fue muy loco, cuando yo me hice el test de embarazo decía que no podía ser porque me operé en diciembre. No lo podía creer. Dios me habló muy específico del nombre, que significa amado del señor, lo nombra una vez en la biblia. Jedidiah es el nombre", finalizó.