Cardona y un duro mensaje a Uribe: 'Hay que dejar de hablar y jugar'

Edwin Cardona fue consultado sobre la polémica de Mateus Uribe y Chivas, que en días pasados se agudizó porque el exjugador de Tolima generó polémica por unas declaraciones contra el equipo de Guadalajara.



“Vi que Mateus dijo una frase que no debió haber dicho, eso está mal hecho. Nacional en Colombia es lo más grande, el mejor, el número 1 de Colombia, pero yo como voy a llegar y decir que solo conozco a Nacional cuando hay otros clubes. No te puedes poner a decir que conoces a un equipo, porque me voy a jugar a una Liga, donde conozca a todos los equipos y es una falta de respeto hacia todos los clubes”, dijo Cardona en Fox Sports México.

Edwin y Mateus compartieron camerino en Selección, pero no por eso el actual jugador de Pachuca ocultó su molestia por las declaraciones del futbolista que milita en América.



“Si desde Colombia se conociera sólo al América, yo no me vendría a jugar a México, porque contra quién voy a jugar si solamente conoces a un equipo. Es de lógica que los jugadores debemos tener autocrítica y saber que un clásico es un clásico, pero no toda la vida vas a durar en América o en Chivas o donde sea”, indicó Edwin.



Finalmente, Cardona reflexionó sobre toda esta polémica y soltó una frase que causó sensación desde México hasta Colombia.



“No puedes hablar así porque para nadie es un secreto lo que significa Chivas a nivel mundial. Yo creo que lo que uno tiene es que dejar de hablar y ponerte a jugar porque esto no dura para toda la vida”, finalizó.