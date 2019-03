Último fin de semana antes de amistosos: así jugarán los colombianos

Los 23 convocados de la Selección Colombia por Carlos Queiroz podrían tener su último partido antes de enfrentar en los amistosos a Japón y Corea del Sur, 22 y 26 de marzo respectivamente. Algunos futbolistas alcanzarán a disputar su último encuentro, mientras que otros concentrarán con la Selección antes de jugar.

Vea la agenda de los colombianos este fin de semana:

Arqueros

David Ospina (Nápoles)

Nápoles vs. Udinese (Liga de Italia)

Domingo 17 de marzo (12:00 p.m.)



Camilo Vargas (Cali)

América de Cali vs. Cali (Liga de Colombia)

Sábado 16 de marzo (5:00 p.m.)



Iván Arboleda (Banfield)

Godoy Cruz vs. Banfield (Liga de Colombia)

Lunes 18 de marzo (5:00 p.m.)

Defensas

Dávinson Sánchez (Tottenham)

El partido con Crystal Palace fue aplazado.



Helibelton Palacios (Nacional)

​Atlético Nacional vs. Medellín (Liga de Colombia)

Sábado 16 de marzo (3:15 p.m.)



Jeison Murillo (Barcelona)

Barcelona vs. Betis (Liga de España)

Domingo 17 de marzo de marzo (12:30 p.m.)



Cristian Borja (Sporting)

Santa Clara vs. Sporting Lisboa (Liga de Portugal)

Viernes 15 de marzo (3:30 p.m.)

Deiver Machado (Nacional)

Atlético Nacional vs. Medellín (Liga colombiana)

Sábado 16 de marzo (3:15 p.m.)



Luis Orejelua (Cruzeiro)

Tupi vs. Cruzeiro (Liga de Brasil)

Sábado 16 de marzo (2:00 p.m.)​



Yerry Mina (Everton)

Everton vs. Chelsea (Liga de Inglaterra)

Domingo 17 de marzo (11:00 a.m.)



William Tesillo (León)

​León vs. Veracruz (Liga de México)

Domingo 17 de marzo (9:00 p.m)

Volantes

Wilmar Barrios (Zenit)

Zenit St. Petersburgo vs. Spartak de Moscú (Liga de Rusia)

Domingo 17 de marzo (11:00 a.m.)



Jefferson Lerma (Bournemouth)

Newcastle vs. Bournemouth (Liga de Inglaterra)

Sábado 16 de marzo (10:00 a.m.)



Gustavo Cuéllar (Flamengo)

Volta Redonda vs. Flamengo (Liga de Brasil)

Sábado 16 de marzo (5:00 p.m.)



James Rodríguez (Bayern Múnich)

Bayern Múnich vs. Mainz (Liga de Alemania)

Domingo 17 de marzo (12:00 p.m.)



Sebastián Villa (Boca Juniors)

Boca Juniors vs. San Martín (Liga de Argentina)

Domingo 17 de marzo (6:30 p.m.)



Luis Díaz (Junior)

Junior vs. Unión Magdalena (Liga de Colombia)

Domingo 17 de marzo (3:45 p.m.)



Juan Fernando Quintero (River Plate)

Independiente vs. River Plate (Liga de Argentina)

Domingo 17 de marzo (3:30p.m.)



Mateus Uribe (América)

América vs. Chivas (Liga de México)

​Sábado 16 de marzo (8:00 p.m.)

Delanteros

Radamel Falcao García (Mónaco)

El colombiano cumple sanción.



Luis Fernando Muriel (Fiorentina)

Fiorentina vs Cagliari (Liga de Italia)

Viernes 15 de marzo (3:30 p.m.)



Duván Zapata (Atalanta)

Chievo vs Atalanta (Liga de Italia)

Domingo 17 de marzo (9:00 a.m.)



Alfredo Morelos (Rangers)

Kilmarnock vs. Rangers (Liga de Escocia)

Sábado 16 de marzo (10:00 a.m.)